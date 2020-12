A1 eSports Fall Finals 2020 – Ein Rückblick

Die A1 eSports Fall Finals 2020 fanden am Samstag, den 28. November 2020 statt und wurden live aus dem Wiener Gasometer übertragen. In fünf verschiedenen Spielen wurden die Meister gesucht und auch gefunden.

In insgesamt fünf eSport Titeln traten die Teams gegeneinander an, um in den verschiedensten Genres den oder die Meister unter sich auszumachen: Im Multiplayer Online Battle Arena League of Legends, dem Battle Royale Shooter Fortnite, dem Mobile Tower Defense Clash Royale, MOBA Brawler Brawl Stars sowie der videospielgewordenen Synthese aus Motorsport und Fußball, dem Autoball-Spiel Rocket League wurden die Sieger der A1 eSports Fall Finals 2020 ausgespielt und anschließend gekürt.