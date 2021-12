Gamers.at wünscht FROHE WEIHNACHTEN 2021!

Weihnachten steht wieder einmal vor der Tür und ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu. Gamers.at hat kürzlich seinen 22. Geburtstag gefeiert und unser Team möchte euch ein schönes Weihnachtsfest wünschen.

2021 neigt sich dem Ende zu und wir haben immer noch mit der unseligen Corona-Pandemie unsere liebe Not. Für uns Gamerinnen und Gamer aber halb so schlimm, immerhin gab es auch heuer wieder jede Menge toller Spiele um sich zu Hause die Zeit zu vertreiben.

Ich hoffe wir konnten euch auch heuer mit News zu Spielen und e-Sport und allerlei Testberichten bei eurem liebsten Hobby unterstützen und haben auch für nächstes Jahr wieder einiges geplant. Vorerst werden wir aber mal ein paar Tage kürzer treten und die Feiertage bei unseren Familien soweit genießen. Ab Anfang Jänner dürft ihr euch aber dann wieder über spannende News, tolle Gewinnspiele und viel Testberichte freuen, so schauen wir uns für euch gerade z.B. Rainbow Six Extraction, GTFO, King Arthur Knights Tale oder CHORUS etwas genauer an.

An dieser Stelle möchten wir uns natürlich auch für eure Treue und Unterstützung herzlich bedanken liebe Leser*innen und wünschen euch einige erholsameTage, ein schönes WEIHNACHTSFEST und natürlich viele spannende Stunden mit den Games für PC, Konsole und Smartphone, die ihr hoffentlich unter dem Christbaum finden werdet!

Euer Gamers.at Team!