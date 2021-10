Geschichte erleben mit Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger

Die edukative Zeitreise durch die Geschichte der Wikinger und Angelsachsen, basierend auf der Welt von Assassin’s Creed Valhalla, ist ab sofort erhältlich.

Ubisoft gab heute bekannt, dass Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger ab sofort erhältlich ist. Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger bietet ein edukatives Erlebnis, das es ermöglicht, die Geschichte und Kultur der Wikinger-Epoche zu erkunden und mit dieser zu interagieren. Die Discovery Tour wird für alle, die Assassin’s Creed® Valhalla besitzen, kostenlos verfügbar sein und auf den gleichen Plattformen wie das Hauptspiel veröffentlicht. Zudem wird eine eigenständige Windows PC-Version via Ubisoft Connect und im Epic Game Store für 19,99 € erhältlich sein. Erstmals innerhalb der Discovery Tour-Reihe wird Das Zeitalter der Wikinger Anfang 2022 ebenfalls eine eigenständige Version auf Stadia, Luna, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One und Xbox Series S | X erhalten.

Dem Beispiel von Discovery Tour: Das Antike Griechenland und Discovery Tour: Das Alte Ägypten folgend, ist Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger ein brandneues Kapitel des edukativen Erlebnisses, das auf der Spielwelt von Assassin’s Creed Valhalla basiert. Spieler:innen allen Alters können in eine einzigartige und interaktive Erfahrung eintauchen, in welcher etwas über die Geschichte, Traditionen und berühmte Personen der Wikinger und der angelsächsischen Welt gelernt werden kann.

Zum allerersten Mal verändert Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger die narrative Struktur, indem die Erzählung und Interaktivität in den Mittelpunkt des Erlebnisses gerückt werden. Die beiden neuen kreativen Säulen Geschichte durch Geschichten und Learning by doing machen das Erlebnis noch einprägsamer und fesselnder. Im Rahmen einer neuen, um acht Hauptquests herum strukturierten, Erzählung haben die Spieler:innen die Möglichkeit, in die Rolle von Wikingern und angelsächsischen Charakteren dieser Zeit zu schlüpfen und an deren Abenteuern im neunten Jahrhundert teilzunehmen. Diese Narrative findet im verschneiten Norwegen, den wunderschönen Landschaften Englands und den mythischen Reichen von Jotunheim und Asgard statt.

Die Wikingerzeit ist eine reichhaltige und komplexe Ära, die wir unbedingt in einer Discovery Tour beleuchten wollten. Mit unserem neuen Ansatz werden die Spieler in den Mittelpunkt eines einzigartigen interaktiven Erlebnisses gestellt, bei dem sie die Geschichte mit den Augen der Menschen dieser Zeit erleben. Wir haben Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger so konzipiert, dass es sowohl als Videospiel Spaß macht als auch ein effektives Lernmittel darstellt.“ Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger, das in enger Zusammenarbeit mit Historikern, renommierten Archäologen und Wissenschaftlern entwickelt wurde, ist eine aktuelle Informationsquelle für alle, die mehr über die damalige Zeit wissen wollen. Mit 150 historischen Highlights der wahren Geschichte des Wikingerzeitalters ermöglicht eine große Auswahl an Fundstellen und Entdeckungsorten Spieler:innen, mehr über das Wikingerzeitalter zu erfahren – über Krieg & Politik, Alltagsleben, Religion & Magie, Mythen & Legenden, Wissenschaft, Recht & Justiz, Kunst & Kultur sowie Handel & Wirtschaft. Maxime Durand, World Design Director bei Ubisoft Montréal

Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger bietet allen Assassin’s Creed Valhalla-Fans 11 exklusive Belohnungen, die im Hauptspiel freigeschaltet werden können, 25 Behind-The-Scenes-Stationen, die Einblick in die Entwicklung des Hauptspiels geben und insg. 24 Erkundungscharaktere.

Ubisoft unterstützt zudem weiterhin Lehrer:innen und Schüler:innen dabei, dieses Tool bestmöglich in einem pädagogischen Kontext einsetzen zu können. Daher hat Ubisoft in Zusammenarbeit mit der McGill-Universität Montréal und mit dem Support von Mitacs Lehrpläne entwickelt, die auf das jeweilige Fachgebiet und das Niveau der Schüler:innen zugeschnittene Aktivitäten und Unterrichtspläne bieten. Die Betaversion eines solchen Curriculum Guides für Discovery Tour: Das Alte Ägypten jetzt auf folgender Plattform verfügbar: https://www.ubisoft.com/en-us/game/ancient-greece/curriculum-guide

Alle Informationen über die Discovery Tour unter: https://assassinscreed.com/discovery_tour