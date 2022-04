Gewinnspiel: The Saint’s Magic Power is Omnipotent

LEONINE Anime veröffentlichte am 15. April die zwölfteilige Fantasy-Serie The Saint’s Magic Power is Omnipotent auf insgesamt drei Volumes. Wir verlosen 3x die Blu-ray Volume 1.

Über The Saint’s Magic Power is Omnipotent



Das stimmungsvoll erzählte Abenteuer der Angestellten Sei in einer anderen Welt entstand 2021 im Studio diomedéa unter der Regie von Syota Ibata. Die Folgevolumes erscheinen in monatlichem Rhythmus.

Als die Büroangestellte Sei Takanashi eines Abends überarbeitet nach Hause kommt, wird sie unversehens in ein Licht gehüllt und findet sich plötzlich als „Heilige Maid“ im fremden Königreich Slantania wieder. Grund für den ungewollten Ausflug scheint eine Beschwörungszeremonie zu sein, welche auch die Oberschülerin Aira Misono in die fremde Welt katapultiert hat. Diese lenkt schnell die Aufmerksamkeit des hübschen Kronprinzen auf sich, während dieser Sei keines Blickes würdigt. Enttäuscht verlässt sie den Palast und findet in einem Laboratorium zur Erforschung von Heilpflanzen Zuflucht. Und bald schon offenbart sich, dass Sei über ungewöhnliche magische Fähigkeiten zu verfügen scheint …

Die Geschichte von The Saint’s Magic Power is Omnipotent (jap. Erstausstrahlung: 2021) basiert auf der Romanreihe von Yuka Tachibana, die auch als Manga umgesetzt wird, der bereits auf Deutsch bei TOKYOPOP erscheint. Für die zwölfteilige Anime-Serie aus dem Studio diomedéa nahm Regisseur Syota Ibata auf dem Regiestuhl Platz, während Wataru Watari die Storyplanung der Serie übernahm. Studio, Regisseur und Drehbuchautor arbei-teten bereits gemeinsam an den Produktionen Girlish Number (2016) und Domestic Girlfriend (2019) und legen mit The Saint’s Magic Power ist Omnipotent eine leicht zugängliche und hochwertig produzierte Fantasy-Geschichte im angesagten Isekai-Subgenre vor: Nach ihrer unfreiwilligen Reise nach Slantania muss sich Sei – ohne Aussicht auf Heimkehr – mit ihrer Situation arrangieren. Das geneigte Publikum erkundet das ansehnlich ausgestaltete Königreich und die Magie, die in der fremden Welt wirkt, an Seis Seite auf Augenhöhe und fiebert mit, wie die engagierte, bodenständige Protagonistin eine neue Aufgabe für sich entdeckt, Wegbegleiter findet und über sich hinauswächst. Fans von liebevoll und detailliert inszenierten Wohlfühl-Fantasy-Stoffen à la Violet Evergarden sollten sich das nicht entgehen lassen!

Heimkinostart: LEONINE Anime veröffentlicht The Saint’s Magic Power is Omnipotent – Vol. 1 (Episoden 1–4) am 15. April 2022 als DVD und Blu-ray, gefolgt von Vol. 2 (Ep. 5–8) am 13. Mai und Vol. 3 (Ep. 9–12) am 17. Juni. Das Abschlussvolume kommt in limitierter Erstauflage mit einem Seriensammelschuber in den Handel. Die deutsche Tonfassung der Serie legen das erfahrene Studio Rescue-Film und Dialogregisseur Daniel Schlauch (gemeinsam beispiels-weise auch One Piece) vor: Neben Anouk Elias (u. a. der junge Chutaro in Unterm Wolken-himmel) als Protagonistin Sei sind auch Patricia Strasburger (u. a. Yuuko Yoshikawa in Liz und der blaue Vogel) als Aira und Paulina Rümmelein (Titelrolle in Violet Evergarden) als Elizabeth und zu hören.

Was kann ich gewinnen?