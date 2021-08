Halo Infinite: Release, Limited Edition Xbox Series X und Accessoires auf der gamescom angekündigt

Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 Gamepad

Wer nicht gleich eine komplette Konsole im Halo-Design haben möchte, der kann auch auf den neuen Elite Series 2 Controller zurückgreifen. Das Gamepad ist inspiriert von der Rüstung des Master Chief und kann mit einem Lack in mattem Metallic-Grün und Iridiumgoldenen D-Pad glänzen. Dazu gibt es eine maßgeschneiderte Tragetasche, die mit dem UNSC-Emblem versehen ist und in dem sich ein Arsenal an austauschbaren Komponenten befindet. Für eine noch bessere Präzision im Gefecht könnt ihr die Spannung des Thumbstick zudem nach eurem Belieben justieren. In der lasergravierten Ladestation lässt sich das Gamepad aufladen und das passende Werkzeug könnt ihr wie ein Dogtag immer mit euch herumtragen. Käufer*innen des Controllers werden außerdem bei Release von Halo Infinite mit einem exklusivem Weapon Charm (Deathly Poison Armor Coating) belohnt. Der Controller ist zu einem Preis von €199,99 ab sofort vorbestellbar und wird am 15. November erscheinen.