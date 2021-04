Horizon Zero Dawn: Complete Edition jetzt kostenlos für PS4

Über Aloys Abenteuer



Das mehrfach ausgezeichnete Werk der niederländischen Killzone-Entwickler Guerrilla Games entführt PlayStation 4-Spieler in eine postapokalyptische Welt, die von gewaltigen Maschinen bevölkert ist. Heldin des Action-Rollenspiels ist die junge Kriegerin Aloy, die nicht nur die neue menschliche Zivilisation gegen innere und äußere Feinde verteidigt, sondern auch Licht in ihre Vergangenheit und die der Welt bringt. Neben der denkwürdigen Geschichte besticht Horizon Zero Dawn mit wilder Naturschönheit, einzigartigem Design der beeindruckenden Maschinenwesen sowie vielfältigen Aufgaben, die in einem weitläufigen offenen Schauplatz auf die Spieler warten.