Indie Neuerscheinungen im Jänner

Call of the Sea

Bei Call of the Sea handelt es sich um ein weiteres Adventure. Allerdings wird die Umgebung nicht in 2D, sondern in wunderschönem 3D dargestellt. Wir spielen Norah, eine junge Frau in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, die an einer unbekannten Krankheit leidet. Dunkle Flecken auf unseren Händen sind der Grund, warum wir uns nur mit Handschuhen außer Haus bewegen. Und dann wären da noch die schrecklichen, andauernd wiederkehrenden Albträume! Nachdem uns kein Arzt helfen kann, hat sich unser Mann auf die Suche nach einem Heilmittel gemacht. Seit gut einem Jahr haben wir nun aber nichts mehr von ihm gehört. Seine Spur führt uns zu einer unbewohnten Insel im Südpazifik, die von den abergläubischen Einheimischen wie die Pest gemieden wird. Also mieten wir uns ein Boot und machen uns auf den Weg zur Insel. Dort angekommen stellen wir fest, dass wir genau von dieser Insel immer wieder geträumt haben. Sehr seltsam, oder?

Die paradiesisch anmutende Insel ist wohl doch nicht so verlassen. Schon bei der Landung finden wir die Spuren einer Expedition am Strand, unser verschollener Mann war also zweifelsohne hier. Auf seinen Spuren dringen wir immer weiter in das Innere der Insel vor. Dort wartet jedoch noch viel mehr auf uns. Vermisste Schiffe, uralte Tempelanlagen als Zeugen einer untergegangenen Zivilisation, unbekannte Tiere… das Bermuda Dreieck ist ein Erholungsheim dagegen. Es gibt viel zu erforschen und viele Dinge zu finden, wobei Norah meistens einen gesprochenen Kommentar abgibt. So erfahren wir mehr und mehr von der Insel und über unsere Beziehung zu unserem vermissten Mann. Wichtige Hinweise und Rätselnotizen werden von Norah übrigens automatisch in ein Tagebuch eingetragen – sehr komfortabel.

Ich bin eigentlich kein großer Fan von Adventures in 3D, sehr oft spielen sich die eher unübersichtlich und die 3D Ansicht ist eher eine Qual als ein Vorteil. Ganz anders bei Call of the Sea – hier macht das Erkunden der Insel mit ihren unzähligen Geheimnissen wirklich Spaß. Sämtliche Handlungen sind per Mausklick ganz einfach auszuführen, sodass man nur wegen der Rätsel, aber nicht wegen der schlechten Steuerung ins Schwitzen kommt. Die Steuerung funktioniert übrigens sowohl mit der Maus als auch mit einem Controller ohne Probleme.

Abgesehen von der guten Grafik ist das Spiel auch komplett (auf Englisch) vertont, sämtliche Sätze und Gedanken unserer Protagonistin werden von Cissey Jones gesprochen, die mich schon bei der Vertonung von Firewatch beeindruckt hat. Neben einer hervorragenden deutschen Übersetzung der (optionalen) Untertitel bietet das Spiel auch die Möglichkeit, unser Sichtfeld auf 100 Grad zu erweitern. Für mich sehr wichtig ist auch die Möglichkeit, das Kamerawackeln beim Gehen (head bobbing) abzuschalten, weil mir sonst schnell schlecht wird, wie beispielsweise beim eigentlich ganz gut gemachten Adventure Draugen. Wer auf der Suche nach einem grafisch hervorragenden Adventure in 3D, mit einer spannenden Geschichte in sechs langen Kapiteln, verbunden mit nicht allzu schweren, aber unterhaltsamen Rätseln ist, liegt bei Call of the Sea absolut richtig, weswegen es in meiner Vorstellung von Indie Neuerscheinungen im Jänner nicht fehlen darf, wenngleich es bereits im Dezember letzten Jahres auf Steam erschienen ist.