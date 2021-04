It Takes Two im Test

Kreatives Coop-Abenteuer

It Takes Two lässt sich ausschließlich im Coop-Modus spielen, entweder lokal oder im Online-Modus. Das funktioniert sogar, wenn nur einer von euch eine Kopie des Titels besitzt, dank des Friend’s Pass Features. Bei mir hat sich meine Freundin Jenni dazu bereit erklärt, in die Rolle von Tonklumpen-Cody zu schlüpfen, während ich die Rolle von Holzpuppen-May übernommen habe (die Rollen könnt ihr zu Beginn immer auswählen). An sich handelt es sich bei It Takes Two um einen kooperativen Action-Puzzle-Plattformer, bei dem die Zusammenarbeit das A und O ist und eine gute Koordination und Absprache der beiden Spieler benötigt werden. Das Spiel verwendet und mischt verschiedenste Elemente und Mechaniken, die sich zudem, je nach Abschnitt, immer wieder abwechseln. Einmal seid ihr mit Waffen ausgestattet, ein anderes Mal mit Magneten, mit deren Polaritäten ihr umgehen müsst, oder es geht darum eine Pflanzenform anzunehmen, um euch den Weg freizumachen. Doch auch eure Fortbewegungsarten variieren, denn oftmals rutscht ihr auf Schienen, lauft mit Schlittschuhen auf eisigen Flächen, reitet auf dem Rücken von Fröschen oder werdet durch das All geportet.

Dieser Abwechslungsreichtum an Gameplay-Mechaniken sorgt dafür, dass zu keinem Zeitpunkt Langeweile aufkommt, die Motivation stets heiß gehalten wird, und kreieren einen einzigartigen Trip, den ihr so schnell nicht vergessen werdet. Vom Schuppen, in dem ihr mit dem wild gewordenen Staubsauger kämpfen müsst, der keine Lust mehr hat, dass Schrauben und sonstiger Müll in seinem Magen landen, zur geheimen Operation der Eichhörnchen, die einen erbitterten Kampf gegen eine Wespen-Armee führen, bis hin zum wild geworden Weltraum-Affen, der euch mit Laserstrahlen droht, den Garaus zu machen – es ist eine Freude dem Spiel mit all seinen Twists und Turns zu folgen. Das Level-Design, das einem ab und zu sogar ein klein wenig Open-World Flair vermittelt, glänzt zudem mit vielen liebevollen Details und die gestochen scharfe Grafik verleiht den großartig animierten Szenerien das Sahnehäubchen.

Durch die einladend gestalteten Areale, konnte ich es stets kaum erwarten, welche Überraschung hinter der nächsten Ecke lauert. Das ist neben den toll gelungenen Umgebungen auch den versteckten Mini-Spielen geschuldet, die ihr finden könnt. Diese kleinen Nebenaufgaben waren abwechslungsreich gestaltet – eine Partie Schach hier, eine Runde Hau-den-Cody da, ein Schieß-Wettbewerb zwischendurch oder ein wilder Rodeo-Ritt. Nicht nur das eigentliche Spiel punktet auf ganzer Linie mit Abwechslung, sondern auch die unterschiedlichen Wettstreite des Ehepaars machen spielerisch großen Spaß. Der Titel bietet knackige Rätsel und durchaus heftige Bosskämpfe, doch euer Ableben ist nicht weiter tragisch, denn ihr werdet schnell wieder materialisiert. Nur in Endkämpfen müsst ihr schnell in die Tasten hauen, um wieder spawnen zu können, denn sollte euer Partner vor eurer Wiederauferstehung auch das zeitliche segnen, wird der Kampf auf den letzten Checkpoint zurückgesetzt.