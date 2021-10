Kostenlose Demo für Disciples: Liberation

Publisher Kalypso Media und Entwickler Frima Studio geben heute bekannt, dass Disciples: Liberation mit einer kostenlosen Demo am Steam Next Fest teilnimmt. Das Steam Next Fest ist eine mehrtägige digitale Veranstaltung, bei der Hunderte von neuen Spielen vorgestellt werden.

Die achtstündige Disciples: Liberation Gameplay-Demo ist für alle Steam-Spieler:innen verfügbar und enthält zwei komplette Provinzen des Spiels, die es zu erforschen gilt.

Die Demo führt durch das Imperium der Menschen in den Witwenweiten und die Provinz Graulaub, in welcher die Horden der Untoten zu Hause sind. Spieler:innen können Gebäude, Einheiten, Zauber und zwei Gefährten (Corisandre und Ejamar) freischalten. Die Möglichkeit zu einer wilden Romanze mit einem untoten Werwolf ist dabei nur ein erster Vorgeschmack für die Vielfalt der Entscheidungen in Disciples: Liberation.

Begleitend zum Steam Next Fest werden Kalypso Media und Entwickler Frima Studio zwei Live-Streams veranstalten, in denen Disciples: Liberation auf der Steam Store-Seite genauer vorgestellt wird.

Live-Stream Nummer 1 findet Sonntag, den 3. Oktober um 20 Uhr CEST statt.

Der 2. Live-Stream findet am Dienstag, den 5. Oktober um 20 Uhr CEST statt.

Im Steam Community-Hub können in einem „Ask the Developer – Q&A“ ab sofort Fragen zu Disciples: Liberation gestellt werden, die dann gemeinsam mit den Entwicklern beantwortet werden.

Disciples: Liberation erscheint am 21. Oktober für Windows-PC, Xbox One, Xbox Series X|S sowie PlayStation®4 und PlayStation®5 und kann bereits über den Kalypso Store, Steam sowie den Microsoft Store vorbestellt werden.

Disciples: Liberation ist ein Dark Fantasy Strategie-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, in dem es an dir ist, die vom Krieg verheerten Länder Nevendaars zu befreien. Folge den verborgenen Fäden deiner eigenen Geschichte, in der keine Entscheidung ohne Konsequenzen bleibt und jeder falsche Schritt dein letzter sein könnte.

Erkunde eine detailreiche und düstere Welt und triff deine Wahl unter den Fraktionen Nevendaars, zerrissen zwischen den religiösen Fanatikern des menschlichen Imperiums und den ungezähmten Mächten der Untoten unter dem Befehl einer wahnsinnigen Königin. Schare Verbündete um dich, sammle Ressourcen, um deine Stadt auszubauen, nimm Einfluss auf das fragile politische Gleichgewicht und stelle dich bestialischen Kreaturen in komplexen rundenbasierten Schlachten.

Du allein schreibst deine Geschichte – deine Entscheidungen sind der Schlüssel für das Schicksal Nevendaars.