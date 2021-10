Let’s Sing 2022 mit deutschen Hits ab 23. November erhältlich

Ravenscourt und Voxler haben die offizielle Tracklist von Let’s Sing 2022 bekannt gegeben! Darunter befinden sich auch neuerlich zahlreiche deutschsprachige Hits. Der neueste Beitrag der Karaoke-Serie wird ab dem 23. November 2021 erhältlich sein.

Let’s Sing 2022 wird auf PlayStation 4, der Xbox One Familie, einschließlich der Xbox One X, und Nintendo Switch sowie auch auf PlayStation 5 veröffentlicht. Das bedeutet: Es wird das erste Karaoke-Game sein, das für die neue Konsolengeneration verfügbar ist! Wer gespannt ist, welche deutschsprachigen Hits es in die neueste Ausgabe von Let’s Sing geschafft hat, erhält hier und jetzt Antwort! Unseren Test zur Version des letzten Jahres könnt ihr hier nachlesen.