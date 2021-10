LEGO® – Abenteuer mit Luigi im Test

… und Mario

Zum Spielen selbst benötigt man grundsätzlich nur eine Spielfigur, will man aber die neuen Features ausprobieren benötigt man beide Startersets. Mittels Bluetooth lassen sich nämlich Mario und Luigi nun verbinden und es eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten im analogen Gameplay. So bekommt man beispielsweise für synchrone Bewegungen oder das gemeinsame Besiegen von Gegnern zusätzliche Goldmünzen und einigen neue eingeführte Plattformen sowie Hindernisse sind speziell für kooperative Aktionen ausgelegt. Natürlich kann auch gegeneinander gespielt werden, dann werden am Ende einer Runde einfach die Anzahl der Goldmünzen verglichen. Wie bei den Spielmodi oder aber auch beim Designen der Levels gilt das Motto “erlaubt ist was Spaß macht”. Es wird nichts vorgegeben und auch beim Absolvieren der Kreationen werden den Spielern kaum Grenzen oder Vorgaben gesetzt.

LEGO® – Abenteuer mit Luigi besteht aus insgesamt nur 280 Teilen. Darin enthalten sind unter anderem mit dem pinken Yoshi, Bumm Bumm und einen Knochen-Gumba drei bekannte Charaktere aus dem Mario-Universum. Darüber hinaus können noch mit der drehenden Wippe, einem ?-Block und dem neuen Biom ein kleines Level erstellt werden. Insgesamt ist der Inhalt damit etwas mager ausgefallen, ohne zusätzliche Sets ist damit der Spielspaß etwas begrenzt. Auch das Zusammenbauen fällt dementsprechend einfach aus und sollte selbst die jüngeren Bastler nicht überfordern. Leider gibt es auch dieses Mal wieder kein gedrucktes Handbuch, sondern nur die bekannte kostenlose Begleit-App, die abseits der Bauanleitung auch noch einige interaktive Features bietet. Ganz ohne digitales Zusatzgerät geht es auch dieses Mal leider nicht.