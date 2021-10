Knockout Home Fitness im Test

FAZIT

Knockout Home Fitness ist ein Sportspiel, in das ihr mit der richtigen Erwartungshaltung hineingehen müsst. Nein, das Spiel verwandelt euch nicht in Chuck Norris oder Bruce Lee, sondern dient dazu euch mit unüblichen Übungstechniken fit zu halten. Beim Spielen von Ring Fit Adventure hatte ich aber im Vergleich viel mehr Spaß an der Bewegung und auch das Gefühl, ein effektiveres Training durchgeführt zu haben. Wer an Kampfsport an sich interessiert ist, dem rate ich sich wirklich in ein physisches Training zu begeben, denn die Übungen werden in meinen Augen zu mangelhaft erklärt und ihr lauft Gefahr euch falsche Bewegungsmuster anzueignen, die ein Verletzungsrisiko darstellen könnten. Ist euer Motto „Hauptsache ein bisschen mehr Bewegung“, dann ist Knockout Home Fitness eine gute Möglichkeit, um mehr Fitness in den Alltag daheim quetschen zu können.