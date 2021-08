Monster Train First Class erscheint am 19. August für Nintendo Switch

Good Shepherd Entertainment und das Indie-Entwicklungsteam Shiny Shoe haben bekannt gegeben, dass der Roguelike Deckbuilding Card-Battler Monster Train mit Volldampf auf die Nintendo Switch zufährt. Monster Train First Class erscheint am 19. August 2021 für Nintendos Konsole und kann zum Preis von 29,99€ vorbestellt werden. First Class umfasst das Grundspiel und den DLC “The Last Divinity”, sowie eine Vielzahl neuer Karten, Einheiten und Gameplay-Features, die seit dem ursprünglichen Release über kostenfreie Updates hinzugefügt wurden.

Monster Train ist ein strategisches Roguelike-Deckbuilding-Spiel, das während einer Zugfahrt in die Hölle stattfindet, auf der man das letzte Stück Höllenfeuer gegen die Mächte des Himmels verteidigen muss. Der taktische Twist des Card Battlers besteht darin, dass der Kampf nicht auf einem, sondern gleichzeitig auf drei vertikalen Schlachtfeldern stattfindet. Wählt die Route sorgfältig, rekrutiert mächtige Einheiten und wertet eure Karten und Champions auf, um zu gewinnen. Mit hunderten freischaltbarer Karten, sechs Clans mit einzigartigem Gameplay, die es zu kombinieren gilt, und einer Vielzahl an Möglichkeiten sich der Herausforderung zu stellen, ist jede Fahrt mit dem Monster Train einzigartig. Monster Train First Class erscheint nun am 19. August für Nintendo Switch.