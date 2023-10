MR und VR lassen Grenzen zwischen Sport und Spiel verschwimmen

Die Welt des Gaming hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung erlebt und eines der aufregendsten Gebiete hervorgebracht, das wir derzeit kennen: Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) im Sport- und Hobbybereich.

Mit neuen kabellosen VR-Headsets wie der Quest 3 oder auch der Pico 4 werden beeindruckende Möglichkeiten geschaffen, die nicht nur Sportfans begeistern, sondern auch aktive Sportler auf ein neues Level heben. In diesem Artikel werden wir einen Blick auf die Vorteile von MR und VR im Sport und Hobby werfen und beleuchten, wie diese Technologien das Spielerlebnis revolutionieren können.

Virtuelle Sportarten in VR und MR

Eine der faszinierendsten Entwicklungen im Bereich MR und VR ist die Schaffung virtueller Sportarten. VR-Spiele wie Beat Saber, BoxVR und viele weitere neue VR-Spiele ermöglichen es den Nutzern, sich in intensiven sportlichen Aktivitäten zu verausgaben, ohne das Haus zu verlassen. Mit kabellosen Headsets wie der Meta Quest 3 können Spieler sich frei bewegen und werden in eine immersive Umgebung versetzt, die den Herzschlag in die Höhe treibt.

Darüber hinaus profitiert auch der eSport-Bereich von MR und VR. Spiele wie Echo VR und VRML (Virtual Reality Master League) lassen Spieler in einer virtuellen Welt gegeneinander antreten – und dies inzwischen auch in einer ernsthaften Wettkampfdisziplin mit eigenen Turnieren und Preisgeldern.

Im Bereich des aktiven Sports ermöglicht MR das Training in virtuellen Umgebungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Sportler zugeschnitten sind. Zum Beispiel kann ein Basketballspieler seine Wurftechnik in einer virtuellen Basketballhalle verbessern, während ein Tennisspieler in einer VR-Tennissimulation seine Schlagtechnik perfektionieren kann. Spiele wie Tischtennis, Kampfsport mit Personal Trainer, Rudern, Beweglichkeitsspiele und mehr sind geradezu prädestiniert, um sie in MR zu erleben.

Die Zukunft von MR und VR im Sport und Hobby

Die Zukunft von MR und VR im Sport und Hobby verspricht noch aufregendere Entwicklungen. Ein Bereich, in dem die Grenzen im Hobbybereich zwischen physischer Anwesenheit und digitalem Erleben weiter verschwimmen könnten, sind Live-Übertragung von Sportveranstaltungen in VR. Man stelle sich ein Champions League Spiel in VR in Spanien oder Italien vor, in dem man sich mitten im Stadion fühlt, während man gleichzeitig nebenher über das Betriebssystem der VR-Brille Sportwetten aus Österreich abschließen und noch intensiver mitfiebern kann, ohne das Wohnzimmer verlassen zu müssen.

Unternehmen arbeiten bereits daran, solche Technologie zu entwickeln, sodass in den kommenden Jahren VR-Brillen zu einem Standard-Tool für Sportbegeisterte, Gamer und Sportler gleichermaßen werden könnten.

Darüber hinaus können MR und VR natürlich auch für Training und Rehabilitation im Gesundheitswesen genutzt werden. Sportler, die sich von Verletzungen erholen, könnten in einer virtuellen Umgebung trainieren, um ihre Muskeln wieder aufzubauen, dabei gleichzeitig mit einem virtuellen Therapeuten sprechen und ihre Beweglichkeit zurückzugewinnen.

Die Grenzen von MR und VR im Sport

Obwohl MR und VR im Sport und im Hobbybereich viele Vorteile bieten, gibt es auch Grenzen, die beachtet werden müssen. Die Simulationen können die physische Aktivität und das echte Training nicht vollständig ersetzen. Für Sportler ist es wichtig, weiterhin physische Übungen und Trainingseinheiten durchzuführen, um ihre Kraft und Ausdauer zu verbessern. MR und VR können jedoch eine wertvolle Ergänzung bieten, indem sie die Motivation steigern und das Training interessanter gestalten.