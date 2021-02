Nioh Collection im Test

Zunächst einmal der obligatorische Fakten-Check: Was steht am Speiseplan der Nioh Collection eigentlich alles drauf? Anders als es der Titel vielleicht suggerieren mag, enthält die Sammlung nämlich nicht nur den ersten Teil der Spielreihe, sondern auch dessen Nachfolger – beides sogar in der jeweiligen verbesserten Remastered Edition. Das bedeutet ihr schlüpft im ersten Teil in die Rolle des englischen Seefahrers William Adams, den es bei der Suche nach dem mystischen goldenen Stein Amrita in das feudale Japan verschlägt. Habt ihr diese Aufgabe erledigt, dann müsst ihr in Nioh 2 etwa 50 Jahre vor diesen Geschehnissen das Land von finsteren Wesen, den dämonenhaften Yokai, befreien. Wollt ihr die gesamte Geschichte durchspielen, dann solltet ihr mindestens 100 Spielstunden einplanen, denn die Nioh Collection enthält neben dem Hauptspiel auch sämtliche sechs Erweiterungen. Je nachdem wie gut euch Soulslike-Spiele liegen und wie hoch eure Frustgrenze ist, müsst ihr vielleicht sogar deutlich mehr Spielzeit veranschlagen.

Collection mit alten Stärken

Am Gameplay hat sich nämlich natürlich nichts verändert. Ihr erkundet das feudale Japan, metzelt euch durch Gegnerhorden, sucht dabei nach Gold, neuen Waffen und Rüstungen sowie Verbrauchsgegenständen, wie beispielsweise Bomben, und sammelt Erfahrung, mit der ihr dann verschiedene Skills freischalten könnt. Also grundsätzlich herkömmliche Action-Rollenspielkost. Das Besondere an der Nioh-Spielreihe ist aber das enorm komplexe Kampfsystem, welches genretypisch zunächst leicht zu erlernen ist, aber mit zunehmender Spieldauer und den weiteren Fähigkeiten immer anspruchsvoller wird. Dazu kommt dann auch noch der teils sehr hohe Schwierigkeitsgrad, bei dem Souls-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Die zahlreichen Niederlagen in Nioh 2 und der Erweiterung Der Schüler des Tengu haben bereits meinen Kollegen Dave in die Verzweiflung getrieben und auch die Boss-Kämpfe beim ersten Nioh waren “episch, schwer und herausfordernd” – genauso wie ein typischer Vertreter des Soulslike-Genres halt sein sollte.