PlayStation Now-Spiele im März 2021

inFAMOUS Second Son

Genre: Action, Adventure

Entwickler: Sucker Punch Productions

Erscheinungsdatum: 2014

inFAMOUS Second Son ist das letzte große Spiel von den Machern von Ghost of Tsushima, Sucker Punch Productions. Wie die Vorgänger der Serie spielt das PlayStation-exklusive Third-Person-Action-Adventure in einer offenen, frei begehbaren Welt. Spieler übernehmen die Rolle von Delsin Rowe, der nach einem bedeutungsvollen Schicksal bemerkt, dass er die Fähigkeit besitzt, Rauch zu manipulieren. Doch jeder Bürger, der nur die geringsten Anzeichen von übernatürlichen Kräften zeigt, wird als „Bio-Terrorist“ angesehen. Jetzt liegt es an den Spielern, die besonderen Fähigkeiten einzusetzen und zu erleben, wie sich Entscheidungen auf die Umgebung und die Menschen in Seattle auswirken.

Superhot

Genre: Action, Kampfspiel, Shooter

Entwickler: Superhot Team

Erscheinungsdatum: 2017

Mit seiner einzigartigen, stilisierten Grafik bringt Superhot einen frischen Hauch in das Ego-Shooter-Genre. Die minimalistische, aber attraktive Grafik von Superhot konzentriert sich auf das Wesentliche: das flüssige Gameplay und die filmische Ästhetik des Kampfes. In Superhot verschwimmen die Grenzen zwischen überlegter Strategie und unbändigem Chaos, denn die Zeit läuft nur, wenn sich die Spieler bewegen. Keine Lebensbalken, keine taktisch platzierte Munition – nur der in Zeitlupe stattfindende Kampf, in dem sich Spieler durch einen Kugelhagel manövrieren.