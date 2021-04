PlayStation Plus-Titel im Mai 2021

Battlefield V

Genre: Shooter

Plattform: PS4

Release: 2018

Entwickler: DICE

Preis im PlayStation Store: 49,99 Euro bzw. 52.90 CHF

Verfügbarkeit: 4. Mai 2021 bis 31. Mai 2021

Der intensive Shooter Battlefield V kehrt zu seinen Wurzeln zurück und behandelt mit dem zweiten Weltkrieg den größten Konflikt der Menschheit. Spieler werden im Singleplayer-Modus Zeuge menschlicher Dramen vor dem Hintergrund globaler Kämpfe. In Multiplayer-Erlebnissen wie “Große Operationen” oder “Kombinierte Truppen” stürzen sich Einheiten auf mehreren Karten ins Gefecht. Im Battle Royale-Modus “Feuersturm”, neu aufgelegt für Battlefield, stellen 64 Kämpfer ihr Können unter Beweis. In diesem vielfältigen Titel erwarten Spieler eine Vielzahl an Modi, epische Kämpfe und unerwartete Schauplätze in aller Welt.

Stranded Deep

Genre: Action, Adventure

Plattform: PS4

Release: 2020

Entwickler: Beam Team Games

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro bzw. 20.90 CHF

Verfügbarkeit: 4. Mai 2021 bis 31. Mai 2021

Nach einem rätselhaften Flugzeugabsturz im Pazifik werden die Überlebensfähigkeiten der Spieler in Stranded Deep auf die Probe gestellt. Weiträumige Landschaften über und unter dem Meer müssen erkundet werden, um Materialien für Werkzeuge, Waffen und eine Unterkunft zu finden. Hitze, Hunger, Durst und gefährlichen Meereskreaturen dürfen dabei nicht außer Achte gelassen werden.

Wreckfest: Drive Hard. Die Last.

Genre: Rennspiel, Simulation, Sport

Plattform: PS5

Release: 2019

Entwickler: Bugbear Entertainment

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro bzw. 31.90 CHF

Verfügbarkeit: 4. Mai 2021 bis 31. Mai 2021

Auf dem Autospielplatz in Wreckfest: Drive Hard. Die Last. erwarten Spieler spannende Kopf-an-Kopf-Rennen und epische Crashes. In den Herausforderungs- und Mehrspielermodi können Rennfahrer ihr Können unter Beweis stellen und ihre Wagen mit Karosseriepanzerungen verbessern. Die PlayStation 5-Version besticht mit spannenden Neuerungen wie 4K-Auflösung bei flüssigen 60FPS, hochauflösenderen Texturen, haptischen DualSense-Effekten und sehr schnellen Ladezeiten.

