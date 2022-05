Road 96 im Test

„Heute ist der 9. Juli 1996. Noch zwei Monate bis zur Präsidentschaftswahl in Pretoria. Hoffentlich gewinnt Senatorin Florres und löst diesen Diktator Tyrak ab. Das Land geht vor die Hunde. Eigentlich könnte mir das auch egal sein, ich verschwinde sowieso so bald wie möglich über die Grenze.“

So oder so ähnlich sind wohl die Gedanken unseres unbekannten Charakters am Beginn unserer Reise, die nur ein Ziel kennt: Die Grenze erreichen und diese überqueren. Aber wie so oft im Leben kommt es etwas anders als gedacht. Auf dem Weg zur Grenze begegnen wir nämlich einigen Menschen deren Worte durchaus Einfluss auf unseren Plan haben. Sollen wir uns vielleicht doch politisch engagieren? Wir könnten auch versuchen andere Reisende durch Gespräche in politische Richtungen zu lenken. Ob es wohl Auswirkungen hat, wenn wir Wahlplakate bemalen?Es gäbe aber auch noch so viele andere Möglichkeiten.

Ganz egal wie wir uns entscheiden, wir müssen mit den Konsequenzen leben. Das Gleiche gilt auch für Aussagen in Gesprächen. Rückgängig machen lässt sich davon, nämlich nichts. Leben ist auch das passende Stichwort. Als „vermisster“ Teenager müssen wir zusehen, wie wir klarkommen. Nicht nur Essen, Trinken und ein Schlafplatz sind wichtig für uns. Wir brauchen auch Geld um mit Taxi oder Bus die knapp 2000 Kilometer bis zur Grenze zurückzulegen. Trampen geht natürlich auch. Dabei treffen wir auch immer wieder neue Charaktere von denen wir nicht nur einiges über Pretoria und seine Geschichte erfahren, sondern auch neue Fähigkeiten wie Computer hacken oder Schlösser knacken können wir von ihnen lernen.

Sie erzählen uns ihre Geschichten und persönlichen Beweggründe wieso sie Einfluss auf die Wahl nehmen wollen. Ob dramatische Erlebnisse in der Vergangenheit oder fast schon terroristische Pläne. Jeder den wir in Pretoria kennenlernen trägt sein Päckchen.

Dank Menschen wie dem Brigades Mitglied und LKW Fahrer John, der Nachrichtenmoderatorin Sonya oder den durchgeknallten Bankräubern Stan und Mitch, die uns einige Kilometer mitnehmen, kommen wir recht schnell an die Grenze. Dort angekommen haben wir mehrere Möglichkeiten unentdeckt an der Grenzwache vorbeizukommen. Über die Berge, versteckt in einem LKW oder auch durch einen Tunnel. Die Gefahr dabei verhaftet oder sogar getötet zu werden ist nicht nur reine Theorie. Unabhängig wie das Ganze hier endet beginnen wir gleich im Anschluss eine neue Episode und somit einen komplett neuen Durchgang mit einem anderen Teenager. Zwischen 1 und 2 Stunden dauert dabei ein Durchlauf, von dem wir 6 – 10 absolvieren können bis wir den eigentlichen Abspann und eines der drei möglichen Hauptenden sehen.