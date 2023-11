Roboquest Test

Gameplay & Rogue-lite Mechanik

Das Gameplay von Roboquest hält was es verspricht. Beworben wir das Spiel als fast paced rogue-lite FPS und das bekommt Ihr auch. Die Steuerung geht sehr gut von der Hand und Ihr bewegt Euch geschmeidig durch die Spielwelt während Ihr unermüdlich die verschiedensten Robotergegner aus dem Weg räumt. Die Masse an Gegnern besteht dabei aus einer Vielzahl an kleinen, großen, fliegenden, stationären und selbstmörderischen Roboter, die in ähnlichen Varianten mit zusätzlichen Spezialfähigkeiten im Spiel immer wieder auftauchen. Es macht durchaus Spaß diesen in den blechernen Hintern zu treten, jedoch wäre noch ein bisschen mehr Abwechslung wünschenswert gewesen. Abseits von der Masse an Standardgegnern werdet Ihr aber an bestimmten Stellen im Spiel im Spiel immer wieder mit besonderen Elite- und Bossgegnern konfrontiert. Besonders die Bossgegner haben dabei eigene Kampfmechaniken und es macht Spaß sich diesen entgegenzustellen, auch wenn man sich bei manchen eher wie in einem Bullet Hell Spiel fühlt als in einem FPS.

Zu Beginn eines Runs könnt Ihr jeweils eine von sechs (im Laufe des Spiels freizuschaltenden) Klassen wählen, die jeweils eine Spezialfähigkeit und einen Spezialangriff haben. Ihr beginnt euer Abenteuer dabei immer mit Level 1 und erhaltet durch das Beseitigen von Robotern Erfahrung, die Ihr dann bei einem Level Up für verschiedene Perks ausgeben könnt. Dies sind zeitlich für den jeweiligen Run verfügbare Spezialisierungen die sowohl die Spezialfähigkeiten Eurer gewählten Klasse als auch allgemeine Spielmechaniken verbessern können. Zudem findet Ihr im Laufe eines Runs immer wieder Energiezellen die Ihr dann bei NPCs in den Hubs für Waffenverbesserungen, Items oder gänzlich neue Waffen ausgeben könnt. Da diese Verbesserungen alle nur temporär während Eures Runs wirken, könnt Ihr hier bei jedem Run ohne Gefahr sich zu verskillen verschiedenste Builds ausprobieren und macht dies durchaus Spaß aus der eigenen Komfortzone auszubrechen und einen völlig anderen Spielstil zu verfolgen.

Abseits der temporären Verbesserungen gibt es aber natürlich auch permanente Verbesserungen die Ihr im Laufe der Zeit freischalten könnt. Die dauerhaften Verbesserungen könnt Ihr in Eurem Basislager erwerben, um dann für die nächsten Runs noch besser gerüstet zu sein.