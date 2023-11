Enshrouded erscheint am 24. Januar 2024 im Early Access

Das deutsche Entwicklerstudio Keen Games gibt bekannt, dass das Koop-Survival-Action RPG Enshrouded am 24. Januar 2024 in den Early Access starten wird.

Der Spieletitel aus Deutschland wurde erstmals im Mai 2023 enthüllt und sicherte sich im Rahmen des Steam Next Fest die Titel „Meistgespielte Demo“, „Meistgewünschtes Spiel“ und „Die meisten täglich aktiven Nutzer“. Enshrouded ist der erste selbst veröffentlichte Spieletitel von Keen Games nach dem vorherigen Titel Portal Knights und bietet Survival-Elemente, Kämpfe und voxelbasiertes Bauen.

Nach vielen Jahren der Entwicklung, zahlreichen Videos und einer gefeierten Demo ist Keen Games stolz darauf zu bestätigen, dass Enshrouded ein Veröffentlichungsdatum hat. Dabei war ein offener Geist und eine „Alles ist möglich“-Einstellung ein wichtiger Antrieb für das Entwicklerteam.

In den über 20 Jahren Erfahrung in einem eng verbundenen Team hat Keen Games gelernt, das Unerwartete zu erwarten. Das Veröffentlichungsdatum wurde ausgewählt, da es dem Team wichtig war, den monumentalen Erfolg der Demo mit einem qualitativ hochwertigen Early Access-Start fortzusetzen. Das Team teilt diese Ankündigung mit großer Begeisterung und Dankbarkeit für die Community und ihre bisherige Unterstützung, inklusive dem überraschenden, entscheidenden Erfolg der Steam Next Fest Demo.

Das Entwicklerteam verwendet Portal Knights als spirituelle Grundlage für Enshrouded und hat sich von Spieletiteln im Survival-Genre wie Valheim inspirieren lassen, folgt allerdings einem entspannteren Ansatz in Bezug auf die Survival-Elemente. Das Ziel war es, einen angenehmeren Einstieg in das Survival-Genre zu ermöglichen und genug Raum für Spaß zu lassen. Im Hinblick auf die Offenheit und Vielzahl an Crafting- und Baumöglichkeiten wurden hierfür auch Elemente implementiert, die von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Minecraft inspiriert wurden. Keen Games hat sich sehr gefreut, den Spieler:innen dabei zuzusehen, wie sie stundenlang Abenteuer erlebten, Basen bauten, handwerklich tätig waren, gestorben sind, Rollen gespielt haben oder einfach nur Spaß hatten – egal ob alleine oder mit Freund:innen.

Das Herzstück jeder Kernkomponente von Enshrouded ist von Freiheit und Flexibilität geprägt und wird von einer eigenen voxelbasierten Engine angetrieben. Nach der Enthüllung des Spieletitels im Mai 2023 hat Keen Games auf dem offiziellen YouTube-Kanal mehrere Gameplay-Videos produziert, in denen unter anderem die Grundpfeiler Kämpfen, Bauen und Terraforming sowie Überleben und Erkundung vorgestellt werden. Die eigene Voxel-Engine stellt sicher, dass sich alles – unabhängig davon, was erstellt wird – passend in die Spielwelt einfügt und visuell konsistent bleibt.

Enshrouded erscheint am 24. Januar 2024 für PC auf Steam im Early Access. Die vollständige Veröffentlichung sowie Konsolenversionen sind für die Zukunft geplant. Das Koop-Survival-Action RPG kann bereits auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden.