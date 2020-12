Bandai Namco Entertainment gab bekannt, dass das neue Action-Rollenspiel Scarlet Nexus im Sommer 2021 erscheinen wird.

In Scarlet Nexus machen sich die Spieler auf in eine ferne Zukunft, in welcher ein Psioniker-Hormon im menschlichen Gehirn entdeckt wurde. Träger erhalten übersinnliche Kräfte, und veränderten die uns bekannte Welt auf prägende Weise. Doch mit dem Einläuten dieses neuen Zeitalters kamen auch neue Gefahren auf die Menschheit zu – die sogenannten “Andere”. Feindliche Kreaturen, welche sich in ihrem Hunger nach menschlichen Hirnen aus dem Himmel gen Erde stürzen.

So wurden Psioniker für die Anderen-Abwehrstreitkraft (AAS) rekrutiert, um als letzte Verteidigungsfront der Menschheit zu dienen. Und auch wir, treten in diese Fußstapfen. Dabei bietet Scarlet Nexus zwei unterschiedliche Storytstränge, welche nach und nach miteinander verwoben werden.

Scarlet Nexus erscheint im Sommer 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.