Twin Mirror im Test

Dass ich absoluter Fan des gesamten Dontnod-Universums bin ist definitiv kein Geheimnis. Ob Life is Strange, oder das letzte Meisterwerk Tell Me Why – die Dontnod-Geschichten haben immer einen besonderen Platz in meinem Videospiel-Herz gefunden. Umso mehr freute ich mich darauf, dass dieses Jahr mit Twin Mirror sogar noch ein zweites Abenteuer aus der französischen Feder erscheint. Bereits im Vorfeld durfte ich hierzu virtuell einer kleinen Preview beiwohnen, welche definitiv Lust auf mehr machte! Entgegen erster Ankündigungen erschien Twin Mirror auch nicht in Episoden, sondern direkt als ganzes Abenteuer!

In Twin Mirror erleben wir diesmal das Leben des 33-jährigen Sam Higgs. Bei diesem läuft es aktuell nämlich so gar nicht rund. Frisch von der Freundin verlassen und dann steht auch noch die Beerdigung des besten Freundes auf dem Plan. Für diese kehrt er in seine Heimatstadt Basswood in West Virginia zurück. Was lediglich ein beschaulicher Besuch werden sollte, endet in einem Absturz. Sam erwacht in einem Hotelzimmer, mit blutigen Händen, ohne jegliche Erinnerung.