Schmidt Spiele – Die Herbstneuheiten 2023

Spiele für eine Person

Wer vielleicht gerade keinen Spielpartner hat, aber trotzdem Brettspiele spielen möchte, hatte bis jetzt sehr wenig Auswahl. Das soll sich mit der „For One“-Serie im Herbst ändern. In Zusammenarbeit mit Spieleautor Reiner Knizia erweitert Schmidt Spiele sein Produktportfolio in diesem Bereich.

Bei For One – Kniffel® geht es auch wie beim Klassiker um etwas Glück im Würfeln und viel Strategie beim Einsetzen der Würfelergebnisse. Fünf Würfel stehen dabei pro Runde aus dem Vorrat zur Verfügung, der insgesamt 17 Würfel umfasst. Diese sollen möglichst punktreich und strategisch auf der Gewinnkarte gesetzt werden, denn nur bei gewerteten Kategorien erhält man die bereits gesetzten Würfel zurück und kann möglichst viele Runden spielen.

Zwanzig Level müssen beim schnellen Kartenspiel For One – Number UP gemeistert werden. Mit bunten Zahlenkarten, die nacheinander aufgedeckt und in einem 5×5-Raster ausgelegt werden, versucht die spielende Person möglichst viele Levelbedingungen in jeder Zeile und Spalte zu erfüllen.

Bis an das Ende der Galaxie geht es mit For One – Galaktix, bei der eine begrenzte Anzahl an Raketen losgeschickt wird, um fünf verschiedene Sternenstraßen zu erkunden. Mit fünf Spacewürfeln wird dabei jede Runde um wertvolle Raketenbauteile und eine Sternfarbe gewürfelt.

Von den Weiten der Galaxie geht es bei For One – Schwarze Rosen, einem strategischen Legespiel für eine Person, ganz bodenständig in den Garten. Dort gilt es mit Doppelplättchen ein möglichst punktereiches Blumenbeet zu legen, um sich erfolgreich den abwechslungsreichen Levelherausforderungen zu stellen.