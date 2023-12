Super Mario RPG im Test

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars ist ein einzigartiges Rollenspiel, das wie eingangs erwähnt bereits 1996 von Square (heute Square Enix) für das Super Nintendo Entertainment System (SNES) entwickelt wurde. Es stellt die erste Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Square dar, bei der die Charaktere des Super-Mario-Universums in ein RPG-Abenteuer eingebunden werden. Ursprünglich wurde das Spiel ausschließlich in Japan und Nordamerika veröffentlicht, alle anderen Regionen gingen aufgrund eines späteren Rechtstreites der beiden Firmen leer aus. Erst im Jahr 2008 erschien das Spiel auch in Europa und wurde über die Virtual Console als kostenpflichtiger Download für die Wii-Konsole zugänglich gemacht. Mit Super Mario RPG erscheint nun eine grafisch und akustisch überarbeitete Version, welche auch mit einigen Neuerungen am Gameplay aufwarten kann.

Inhaltlich hat sich aber natürlich nicht viel geändert: Bowser schmiedet erneut finstere Pläne und entführt deswegen (wieder einmal) Prinzessin Peach. Mario eilt sofort zur Rettung, doch als er den Schurken in seiner Festung stellt, taucht ein noch mächtigerer Bösewicht auf: Exor, der Eiserne. Mit gewaltiger Kraft stürzt dieser auf Bowsers Festung herab, zerstört die Sternenstraße und schleudert alle Protagonisten in verschiedene Richtungen. Jetzt liegt es an Mario, seine Prinzessin Peach zu finden, neue Verbündete zu gewinnen und die Machenschaften des Bösewichts und seinen Handlangern zu durchkreuzen, bevor es zu spät ist.