The Finals: Shooter-Hoffnung startet am 07. März in die erste Closed Beta

Habt ihr das Zeug dazu, The Finals zu erreichen? Ab dem 7. März findet eine zweiwöchige Closed Beta der ultimativen, virtuellen Combat-Gameshow statt.

Teilnehmer:innen erwartet ein kostenloser Shooter, in dem Spieler-Freiheit großgeschrieben wird. Teams kämpfen in einer komplett zerstörbaren, dynamischen Umgebung in spannenden Matches um den Einzug in das Finale.

Der neueste Gameplay-Trailer von The Finals gibt einen Vorgeschmack auf die Beta. Spieler:innen können sich auf Steam anmelden und bekommen eine Chance, zu sehen, wie Embark das FPS-Genre für immer verändern möchte.

„Viele von uns bei Embark arbeiten schon seit mehr als zwei Jahrzehnten an First-Person-Shootern. Doch gerade als wir dachten, wir wären mit dem Genre fertig, haben wir einen Heiligen Gral unter den Entwicklern freigeschaltet”, sagt Rob Runesson, Executive Producer von The Finals.

„Dank Server-seitiger Zerstörung und Bewegungen kann fast alles in The Finals demoliert werden. Wir möchten neues Leben in ein Genre einhauchen, das leicht monoton wurde. Wir können es kaum erwarten, The Finals mit einer großen Menge an Spielern zu testen, um herauszufinden, ob sie uns zustimmen. So können wir das Erlebnis vor Launch weiter verbessern.“

The Finals ist weiterhin in Entwicklung und Beta-Teilnehmer:innen können sich auf ihrem Feedback basierend auf eine Reihe an Verbesserungen, Änderungen und Ergänzungen freuen. Das Spiel bietet einige experimentelle Features – wie Server-seitige Zerstörung und Bewegung – und viele davon müssen mehrfach getestet und angepasst werden, um sie zu optimieren.

Die Wettkämpfer:innen treten in virtuellen Kopien zweier ikonischer Orte an: den Wolkenkratzern hoch über Downtown Seoul und der Altstadt von Monaco an der Küste der französischen Riviera. Die Beta bietet auch eine Trainingsmöglichkeit, bei der die Wettkämpfer Waffen, Gadgets, Bewegung und vor allem Zerstörung testen können. Es gibt Casual Play sowie Ranked-Turniere und Leaderboards, in denen sich Spieler:innen gegenseitig übertreffen. Während der zwei Wochen spielen Wettkämpfer Waffen, Gadgets, eine Menge kosmetischer Gegenstände und mehr frei.

Um eine Chance auf einen Platz unter den ersten Wettkämpfern von The Finals zu haben, können sich Spieler:innen für die kommende Closed Beta auf PC über Steam anmelden und The Finals zur Wunschliste hinzufügen.