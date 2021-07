The Legend of Zelda: Skyward Sword HD im Test

Wie der kleine Zusatz HD in The Legend of Zelda: Skyward Sword HD vielleicht gleich erahnen lässt, haben wir es hier wieder einmal mit einem sogenannten Remaster zu tun. Grafisch etwas aufhübschen ist also erlaubt (und Spoiler: gelungen) und auch (gameplay)technisch darf man vielleicht in Maßen etwas schrauben und nachbessern. Was Story und grundsätzliches Gameplay betrifft gilt allerdings meistens Finger weg. Und das ist im vorliegenden Fall auch absolut ok so.