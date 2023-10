Unawake präsentiert First-Person-Nahkampf im Trailer

Nach einem erfolgreichen Auftritt auf der Gamescom 2023 bereitet sich Unawake, das First-Person Action-Rollenspiel des türkischen Indie-Teams RealityArts Studio und Publisher Toplitz Productions, auf das Steam Next Fest als nächste Herausforderung vor.

Vom 9. bis zum 16. Oktober können Spieler weltweit ihre ersten Schritte in der visuell eindrucksvollen Welt von Unawake unternehmen und erste Erfahrungen mit den intensiven Gefechten aus der Ego-Perspektive machen. In der Demo, die speziell für das Steam Next Fest entwickelt wurde, stehen zahlreiche Waffen und Dutzende Spezialfähigkeiten zur Verfügung, um die Gegnergruppen sowie Bosse zu dezimieren und die zurückgelassene Beute zu sammeln.

Auf den Inhalten der Alpha-Version aufbauend, die auf der Gamescom sowohl auf dem Showfloor als auch für Medienvertreter zur Verfügung stand, zeigt die Version für das Steam Next Fest nicht nur die Intensität der brutalen Auseinandersetzungen, sondern gewährt einen tieferen Einblick in die Spielmechaniken, Inhalte sowie erzählerischen Elemente des mit Spannung erwarteten Action-Titels. Mit Hilfe einer stark modifizierten Unreal Engine 5 geht Unawake nicht nur in puncto Gameplay an die Grenze, sondern auch visuell, indem es den ewigen Konflikt zwischen den Mächten des Himmels und der Hölle in halboffenen Umgebungen detailgetreu zum Leben erweckt.

Ismail Kemal, Game-Designer von Unawake und Mitbegründer von RealityArts Studio, kommentiert: “Wir freuen uns, Teil des Steam Next Fests zu sein. Nach dem positiven Feedback, das wir auf der Gamescom gesammelt haben, können wir es nicht erwarten, die Tore zu einer neuen Version von Unawake zu öffnen und den Spielern die Möglichkeit zu geben, selbst zu spüren und zu erfahren, was passiert, wenn man intensiven First-Person-Nahkampf mit der Zugänglichkeit sowie der Beutestruktur von Action-Rollenspielen wie Diablo vermengt. Wir freuen uns insbesondere, allen Spielern einen Blick auf die zusätzlichen Features wie Spezialattacken, Gegenstandsattribute usw. gewähren zu können.”

Unawake wird 2024 für PC und aktuelle Konsolen veröffentlicht. Weitere Informationen zur Story sowie der umfangreichen Spielmechanik werden in den nächsten Wochen und Monaten veröffentlicht.

Ein neuer Trailer wird pünktlich zum Start des Steam Next Fests am Montag, den 9. Oktober zur Verfügung stehen.