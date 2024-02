Viele Demos beim Steam Next Fest spielbar

Bears in Space

Als Maxwell Atoms, einem schiffbrüchigen Spacetronauten, dessen DNA mit Beartana der Bärin, verschmolzen ist, stürzt man sich in Bears in Space kopfüber in Horden von ölhungrigen Robotern.

Während des Steam Next Fest (vom 5. Februar um 19:00 Uhr CET bis zum 12. Februar um 19:00 Uhr CET) können Spieler mit der neuen Demo für Bears in Space selber Pfote anlegen. In der Demo geht es nicht nur darum, gegen Horden von Robo-Gegnern anzutreten – die Spieler können sich auch in einen Bosskampf mit dem Kraken, sieben Nebenmissionen und die Minispiele BasketCube und Bearjira stürzen. Außerdem können sich die Spieler eine Vielzahl von Ingame-Waffen schnappen, von der SFG bis zum Propellerhut und noch mehr!