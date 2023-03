Void Crew angekündigt, ein Co-Op Weltraum Adventure

Focus Entertainment freut sich eine neue Partnerschaft mit Hutlihut Games ankündigen zu können. Gemeinsam wird man Void Crew, ein spannendes Weltraumabenteuer, in dem ihr mit bis zu vier Teammitgliedern die Galaxie erkundet und euch mit Waffengewalt verteidigen müsst, um ordentliches Loot abzustauben.

Seht euch an, wie Teamwork erfolgreich…. sein kann (nun, manchmal auch nicht) aber immer stets der Schlüssel zum Erfolg ist. Wo? Im Enthüllungs Trailer!

Das Spiel erscheint 2023 und kann auf Steam nun auf die Wunschliste gepackt werden. Eine spielbare Demo gibt es vom 23. – 26. März zudem auf der PAX East 2023.

Im Weltraum hört dich niemand schreien…

… außer deine Freunde! Findet eure Crew, bemannt euer Raumschiff und macht euch bereit für ein episches Abenteuer. Bekämpft schreckliche Kreaturen, bergt wertvolles Loot und sterbt immer und immer wieder – während ihr gemeinsam das Territorium der Menschheit zurückfordert.

In Void Crew vereint sich die Menschheit gegen einen gemeinsamen Feind – Das Hollow. Als Auserwählte, liegt es in euren Händen, mit bis zu 4 tapferen Recken, die Ordnung in der Galaxie wiederherzustellen!

Schnappt euch die besten jemals gebauten Raumschiffe und reist tief in die Weiten des Weltraums, für die ihr und eure Crew niemals trainiert habt! Asteroidenstürme, Sonnenwinde und die dämlichen Fehler eurer Freunde sind dabei noch die kleinsten eurer Sorgen, denn feindliche Aliens und verzweifelte menschliche Weltraumpiraten werden euch an eure Grenzen bringen. Teamwork ist der Schlüssel zum Erfolg: Wählt eine Rolle und priorisiert die wichtigsten Aufgaben in eurer Crew… oder versucht, alles aufeinmal zu machen und improvisiert, da ihr so oder so knapp an Personal bemessen seid.