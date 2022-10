10 wichtige eSports-Events, die ihr 2022-2023 vormerken solltet

E-Sport wird immer angesagter. Millionen von Menschen spielen täglich und es hat sich eine unglaublich große Szene entwickelt, in der einzigartige Events entstanden sind. In Deutschland ist das wohl bekannteste Event die Spielemesse Gamescom.

Aber neben der Gamescom gibt es noch viele weitere Veranstaltungen weltweit, die es in sich haben. Es lohnt sich, ein Auge darauf zu werfen. Und wenn ihr ein echter eSport Fan seid, solltet ihr mindestens eines der 10 E-Sport Events, die wir für euch zusammen gestellt haben, im Kalender vormerken.

Was macht eSport Events so populär?

eSport Events können spannend sein für alle Interessierten des Gaming Sektors. Auch für Personen, die nicht regelmäßig zocken, bieten eSport Events ein tolles und unterhaltsames Erlebnis. Außerdem habt ihr die Chance viele neue Leute kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen.

Bei großen Events gibt es einen Haufen an Aktivitäten, es gibt Turniere, ihr könnt tolle Preise gewinnen, wie T-Shirts oder Konsolen. Hinzu kommen des öfteren bekannte Influencer aus der Gaming- Szene.

Bei Veranstaltungen wie der Gamescom wird eine Vielzahl an unterschiedlichen Neuerscheinungen aus der Gamingbranche das erste Mal präsentiert und den europäischen Zuschauern zum Ausprobieren gegeben.

Professionelle eSport-Events sind aber die beliebtesten. Sie werden von Millionen Menschen auf der ganzen Welt online verfolgt und gefeiert. Die dabei ausgespielten Turnierpreise können dabei viele Millionen Dollar hoch sein, was die Aufregung natürlich erhöht.

Wenn du Gaming liebst und du ein echter Kenner bist, dann kannst du deine Liebe zu Geld auch durch eSports Wetten mit Bitcoin machen.

Die 10 wichtigsten eSport Events 2022/23

Nun haben wir für euch 10 der größten und besten eSport- und Gaming-Events 2022/23 zusammengestellt. Diese finden weltweit statt und haben eine Menge zu bieten. Es lohnt sich also, evtl. eines davon zu besuchen.

Le Mans Virtual Series

Alle Gaming Action Fans aufgepasst. Die Le Mans Virtual Series ist zurück. Eine eSport Langstreckenserie. Sie kehrt mit einer 5 Runden Tour zurück und findet 2022/23 statt. Die Saison startete bereits am 17. September 2022 auf der Rennstrecke Sakhir, Bahrain.

In der zweiten Saison gibt es sage und schreibe 250.000$ Preisgeld.

League of Legends Worlds Championships 2022

League of Legends. Eines der wohl bekanntesten Namen im Gaming Universe. Es ist eines der am meisten gespieltesten Spiele überhaupt mit 115 Milionen Spieler:innen monatlich.

Die Weltmeisterschaft, wie es zu Deutsch übersetzt heißt, ist endlich wieder zurück. Schon zum 12. Mal findet das einzigartige Turnier statt.

In Städten wie Mexico City und New York. Insgesamt sind es über 800 Spieler:innen die daran teilnehmen. Der Start war schon am 29. September und das Finale findet am 5 November statt.

Falls dich LoL interessiert findest du hier einen spannenden Artikel wieso CS:GO, LoL und PUBG Disziplinen sind die boomen.

Intel Extreme Masters Rio 2022

Wie der Name schon andeuten lässt sind die Intel Extrem Master zurück, in Rio. Eine E- Sport Turnier Reihe. Sie stellen weltweit eine der besten eSport-Klassen dar. Seit Beginn wurden unglaubliche 3 Millionen Dollar Preisgeld ausgezahlt. Bei diesem Turnier wird CS:GO gespielt. 24 Teams nehmen daran teil.

Das Turnier findet zwischen dem 31. Oktober und dem 13. November statt.

CS:GO BLAST Premier: World Finals 2022

Ein weiterer Knaller für alle CS:GO Fans. Endlich kommt das Finale dieses Turniers, das ein Jahr lang schon läuft. Bei Blast Premier handelt es sich um eine professionelle eSports- Liga von Counter Strike. Dabei ist sie in zwei Staffeln unterteilt. Und zwar die Frühjahrs- und Herbstsaison.

Die Finalen werden am 14. bis 18. September stattfinden.

DreamHack Winter 2022

Die DreamHack. Der Name klingt schon nach Aufregung und Spaß. Die Macher der Dream Hack nennen ihre Veranstaltung ein immersives Gaming-Lifestyle Erlebnis. Die Veranstaltung findet mehrmals jährlich an unterschiedlichen Locations statt und hat einiges zu bieten. Es finden professionelle- und Amateurturniere statt sowie Lan-Parties und vieles mehr.

Dreamhack-Events sind bekannt für ihre eSports-Wettbewerbe. In diesem Jahr wird Dream Hack Winter, wie das Sommer-Event, Gastgeber der ESL Pro League-Konferenz sein, aber auch andere eSports-Events ausrichten.

Das waren die eSport Events für 2022. Kommen wir nun zu den Events von 2023.

Valorant Champions Tour 2023

Es ist das dritte offizielle Turnier von Riot Games dieser Art. Und die Gaming Community ist schon ganz heiß darauf. Es ist eine globale eSport Wettbewerb Serie. Dabei wird der Shooter Valorant gezockt. Es finden mehrere Events jedes Jahr statt.

Dieses Jahr gibt es einen Unterschied zu den anderen Turnieren davor. Es besteht für alle Spieler:innen, auch Gelegenheitszocker:innen, die Möglichkeit aufzusteigen. Ein ganz neues Erlebnis.

Es wird von Januar 2023 bis zum September des Jahres gehen. Die Veranstaltungen werden in Berlin, Seoul und Los Angeles ausgetragen.

Taipei Game Show 2023

Die Taipei Game Show ist eine große und sehr spannende Veranstaltung. Ähnlich wie bei der Gamescom gibt es verschiedene Attraktionen für die Teilnehmer:innen. Es geht nicht nur ums Zocken, sondern auch um Business. Es gibt sogar eine echte B2B Area. Es ist die wichtigste Spielemesse Asiens. Dabei reisen Aussteller aus über 40 Ländern an.

Das Datum ist der 02.-05. Februar 2023

TEKKEN World Tour Finals

Tekken. Das ikonische Fight-Game. Endlich. 2023 ist das Finale. Die World Tour geht schon seit 2022. Dabei wurden Punkte vergeben für die Ranglisten der Spieler:innen in zwei Phasen. Diese treffen letztendlich im Finale aufeinander.

Das Finale wird im Februar 2023 in Amsterdam sein. Dabei treten 24 Spieler aus 16 Regionen der Welt gegeneinander an. Im Preispool befinden sich 100.000$.

EsportsTravel Summit 2023

Der eSports Travel Summit ist die weltweit größte Zusammenkunft von Veranstaltern von Esports-Turnieren und Videospiel-Events und die einzige Veranstaltung, die sich auf die Reisemöglichkeiten in der Esports-Branche konzentriert. Der von SportsTravel präsentierte und von Destination Toronto ausgerichtete eSports Travel Summit 2023 wird vom 12. bis 14. Juli 2023 in Toronto, Kanada, stattfinden.

M4 World Championship

Das größte Turnier für Mobile Legends: Bang Bang. Ein krasses mobiles Multiplayer-Online-Kampfarena-Spiel. Es wurde von Moonton entwickelt, die auch diese Veranstaltung ins Leben gerufen haben.

Es wird vom 1. bis zum 15. Jänner stattfinden.

Fazit

Wie ihr sehr, gibt es einen Haufen an unterhaltsamen Gaming- Events. Vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, an dem einen oder anderem Event teilzunehmen. Sucht ihr übrigens gerade auch nach einem geeigneten Gaming Set-Up, in unserer Technik Rubrik gibt es Tests und News zu aktueller Gaming-Hardware.