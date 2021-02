Blizzard kündigt Diablo II: Resurrected an

Klassische 2D-Sprites in 3D

Diablo II: Resurrected bringt die klassischen 2D-Sprites mit physikalisch basiertem Rendering in 3D, dynamischer Beleuchtung und neu aufgelegten Animationen und Zaubereffekten in die Gegenwart, damit sie in einer Auflösung von bis zu 4K glänzen können. Alle 27 Minuten der ursprünglichen Videosequenzen des Spiels werden Szene für Szene von Grund auf neu gemacht und erwecken die Reise des Dunklen Wanderers zu neuem Leben. Auch die alptraumhafte Tonkulisse von Sanktuario samt des ikonischen Soundtracks des Spiels wurde durch die Unterstützung von Dolby 7.1-Surround-Sound auf eine neue Ebene gebracht. Durch die Neuauflage von Sound und Grafik bringt Diablo II: Resurrected die Tiefe des Gameplays und die ikonischen Designs, die Spieler auf der ganzen Welt noch bis heute in den Bann ziehen, in neuem Glanz zur Geltung.