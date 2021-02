BlizzConline – Die Ankündigungen

Die Ankündigungen im Überblick

Mit Diablo II: Resurrected, einer detailverliebten Neuauflage von Blizzards klassischem Action-Rollenspiel und seiner preisgekrönten Erweiterung Lord of Destruction, kehrt einer der größten Meilensteine in der Geschichte der PC-Spiele zurück. Es wird später in diesem Jahr für Windows-PCs und zum allerersten Mal für Konsolen veröffentlicht. PC-Spieler können sich jetzt auf www.diablo2.com registrieren, um mit etwas Glück an der kommenden öffentlichen Testphase teilzunehmen.

Blizzard hat außerdem die Jägerin für Diablo IV mit einer düsteren Videosequenz und Gameplay-Ausschnitten der neuen Klasse in Aktion enthüllt. Die Jägerin ist eine schnelle, tödliche und mobile Klasse mit unerreichter Vielseitigkeit. Spieler können ihre Feinde mit Angriffen oder Fallen zur Strecke bringen. Darüber hinaus beinhaltet das umfangreiche Arsenal der Jägerin Gifte, Schattenmagie und Spezialtechniken.

Blizzard läutet in den kommenden Wochen ein weiteres Jahr voller Inhalte – das Jahr des Greifen – für Hearthstone ein, das beliebte kostenlos spielbare digitale Kartenspiel. Im neuen Hearthstone-Jahr wird ein neues Kernset das Spiel richtig aufmischen, und im neuen Klassikformat können Spieler mit den ursprünglichen Karten, so wie sie im Jahr 2014 bei der Veröffentlichung von Hearthstone waren, Decks erstellen und gegeneinander antreten.

Im Jahr des Greifen erscheint auch Geschmiedet im Brachland, die erste Hearthstone-Erweiterung 2021. Sie wurde von einem unverwechselbaren Schauplatz in World of Warcraft inspiriert, an dem Millionen tapferer Abenteurer sich ihre ersten Lorbeeren verdient haben. Paketangebote zur Erweiterung sind jetzt auf www.playhearthstone.com im Vorverkauf erhältlich.

Später in diesem Jahr wird Blizzard Hearthstone: Söldner veröffentlichen. In diesem Modus für Einzelspieler und Wettkämpfer sammeln Spieler mächtige Charaktere aus dem Universum von Warcraft und werten sie in taktischen Kämpfen auf.

Für World of Warcraft hat Blizzard Ketten der Herrschaft angekündigt, das erste große Inhaltsupdate, das später in diesem Jahr für die kürzlich veröffentlichte Erweiterung Shadowlands erscheint. Zusätzlich hat Blizzard ein brandneues Benefizhaustierprogramm angekündigt, über das alle Spieler des modernen WoW zwei Haustiere – Bananas der Affe und Daisy das Faultier – erhalten, sobald die Spendenziele erreicht werden. Darüber hinaus hat Blizzard Burning Crusade Classic enthüllt, eine originalgetreue Nachbildung der gefeierten ersten Erweiterung für World of Warcraft. Sie erscheint später in diesem Jahr und ist für alle Spieler mit World of Warcraft-Abonnements kostenlos spielbar.

Die Blizzard Arcade-Sammlung ist eine digitale Sammlung von Blizzards Konsolenhits The Lost Vikings, Rock N’ Roll Racing und Blackthorne. Diese Klassiker wurden für moderne Plattformen überarbeitet und sind in Blizzards Jubiläumskollektion für Windows-PC (über Battle.net), als Teil der Jubiläumskollektion zum 30. Geburtstag von Blizzard für Konsolen oder als eigenständige Spiele auf Konsolen verfügbar.