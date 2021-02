World of Warcraft: Burning Crusade Classic – Schreite durchs Dunkelportal

Die Qual der Wahl

Bevor sie das Dunkle Portal betreten, müssen Spieler für jeden bestehenden Charakter aus WoW Classic eine Wahl treffen: Entweder sie schreiten mit dem Rest der Helden von Horde und Allianz ihres Realms in die Ära von Burning Crusade voran oder sie erleben auf brandneuen Ära-Realms, die mit dem Start von Burning Crusade Classic online gehen, weiter Abenteuer mit den ursprünglichen Inhalten von WoW Classic. Spieler, die sich nicht entscheiden möchten, können jeden Charakter aus WoW Classic mithilfe eines optionalen, kostenpflichtigen Dienstes „klonen“. So können sich die Helden in Burning Crusade Classic neuen Herausforderungen stellen, während ihre Kopien auf einem Ära-Realm von Classic weiterhin die ursprünglichen Abenteuer erleben. Weitere Informationen zu den Realmtypen und den verfügbaren Optionen für Charaktere werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Für Spieler, die noch keine Charaktere für die Reise durch das Dunkle Portal parat haben und die Scherbenwelt gemeinsam mit ihren Freunden bereisen wollen, bietet Blizzard außerdem im Vorfeld der Veröffentlichung eine optionale Charakteraufwertung auf Stufe 58 an. Um die Integrität der Errungenschaften in WoW Classic zu wahren, kann diese Charakteraufwertung nicht auf den Ära-Realms von Classic oder für die neuen Völker der Blutelfen oder Draenei verwendet werden. Darüber hinaus kann pro World of Warcraft-Account nur ein Charakter aufgewertet werden. Weitere Einzelheiten zu Kosten und Verfügbarkeit werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Wie schon bei WoW Classic wird der Zugang zu Burning Crusade Classic in bestehenden World of Warcraft-Abonnements ohne zusätzliche Kosten enthalten sein. In naher Zukunft plant Blizzard Entertainment einen Betatest für Burning Crusade Classic, um Spieler-Feedback zu sammeln. So soll gewährleistet werden, dass die Erweiterung das bestmögliche Gleichgewicht zwischen Authentizität und Spielspaß hält. Weitere Informationen zum Betatest, darunter auch Näheres zur Anmeldung, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.