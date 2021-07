Chivalry 2 im Test

Vergleichbare Spiele

Chivalry 2 glänzt mit blutigen Nahkämpfen im Mittelalter in einem Genre, das immer im Schatten der klassischen Multiplayer-Shooter stand. Der erste große Hit bei den nur online spielbaren Multiplayer-Slashern aus der Ego-Perspektive war wohl Rune von Human Head Studios aus dem Jahr 2001, das ihr sogar heute noch auf Steam oder GOG kaufen könnt. Erst viele Jahre später ist dann War of the Roses von Fatshark erschienen, dessen Server aber leider schon seit Jahren heruntergefahren sind, ebenso wie die des 2014 erschienenen Nachfolgers War of the Vikings. Der direkte Konkurrent von War of the Roses war damals Chivalry: Medieval Warfare, das auch heute durchaus noch spielbar ist.

Aktuell hat man als Spieler die Qual der Wahl, in welchem Spiel man sich die Köpfe einschlagen will – neben Chivalry: Medieval Warfare oder Chivalry 2 wartet auch das ansprechende (und schwierig zu meisternde) Mordhau mit vergleichbarem Gameplay auf. Auch Ubisofts For Honor bietet euch mittelalterliche Nahkämpfe gegen menschliche Gegner.