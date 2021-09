Magie in Video-Rollenspielen

Das Geheimnisvolle des Unbekannten ist nur ein Bestandteil, das die Magie und Zauberei zu einem seit frühester Zeit bis heute spannenden Thema macht. Schon weit vor dem Mittelalter hat man versucht, das Unerklärliche und Übersinnliche greifbar zu machen. Bis heute sind unzählige Ereignisse und Naturbauten nicht ohne den Einsatz von übersinnlichen Kräften zu erklären. Auch die Computerwelt hat sich sehr früh mit diesem Thema auseinandergesetzt.

So wurde bereits im Jahr 1984 das PC-Spiel Sorcerer aus dem Genre Textadventure veröffentlicht. Das sollte nur der Anfang der bis heute verschiedensten Adventure- und Rollenspiele mit dem Kernthema Magie und Zauberei sein. Auf geht’s in die Welt der Videospiele, bei denen es neben versteckten Tastenkombinationen auch heute noch um die Frage geht, wie viel Magie gibt es wirklich und gibt es Bereiche im Leben, die sich nur mit dem Übersinnlichen erklären lassen?

Angesagt: Zauberei Slots in Online Spielotheken

Bevor es aber um die Zauberabenteuer mit dem PC oder an Konsolen geht, lohnt sich ein kurzer Blick auf die Themenreichweite, wenn es um Online Spielhallen geht. Wir waren nicht erstaunt, als wir feststellten, dass die Magieslots zu den beliebtesten Top10 Themenslots zählen. Bei der Suche nach entsprechenden Slots konnten wir noch nicht einmal eine bestimmte zeitliche Ära ausmachen. So fanden wir in jedem Jahr einen vergleichsweise gleichbleibend hohen Anteil an neuen Magieslots, als auch an Klassikern, die über Jahre hinweg weiter in selbst jungen Online Spielotheken gespielt werden können. Macht euch vielleicht selbst ein Bild davon und probiert den Klassiker Book of Ra Magic kostenlos. Es lohnt sich, die Slots im Blick zu behalten, da immer wieder neue Slots in HD und mit interessanter Spielgeschichte veröffentlicht werden.

Der besondere Nervenkitzel bei Rollenspielen mit Magie

In der Rolle des oder der Magier:in könnt ihr mit den entsprechenden Zauberfähigkeiten ganze Spielverläufe in eurem Sinne verändern. Wo die klassischen martialischen Kampffertigkeiten nicht mehr weiterhelfen, ist es vielleicht die Magie, die das nächste Level erreichen lässt. Dabei müssen die typischen Elemente und Figuren wie etwa Drachen, der Phantasie entsprungene Tierwesen oder magische Orte nicht immer in einem Magie-Rollenspiel vorhanden sein. In der Auswahl des Zauberers verfolgen fast alle Spieler:innen den Wunsch, in dieser Figur besonders tief in das Spielgeschehen eintauchen zu können. Nicht ohne Grund haben sich Rollenspiele und allen voran Spiele mit Magier-Charakteren an die Spitze der erfolgreichsten Rollenspiele heute und aller Zeiten gesetzt.

In den erfolgreichsten Rollenspielen für PC und Konsolen gibt es (fast) immer einen Alp, einen Orc, einen Zauberer oder ein(e) Elf(e).

Beliebte Konsolen- und PC-Spiele mit Magie:

World of WarCraft

Final Fantasy Serie

Planescape: Torment

Elden Ring

Extinction

Blades of Time

Divinity: Original Sin

Baldurs Gate 3

Magicka 2

Diablo III

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning

SpellForce 3

Ori and the Will of the Wisps

Worlds of Magic

The I of the Dragon

The Legend of Zelda

Lords of the Fallen

The Pathless

Biomutant

Greed Fall

Chronos

Highlights unter den Spielen mit Magie und Zauberkräften

World of Warcraft (WoW)

Dieses Computer-Rollenspiel ist eines der erfolgreichsten und beliebtesten Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, kurz MMORPG. Sein erster Release in Europa ist auf das Jahr 2005 datiert. 2021 wurde die Erweiterung The Burning Crusade von 2017 re-released und ein 2020 die Basisversion von World of Warcraft erneut veröffentlicht.

Ziel ist es, eine Welt zu bevölkern. Unter den erlernbaren Berufen lässt sich neben Kochkunst und Bergbau auch die Verzauberkunst finden. Als Zauberer könnt ihr zum Beispiel Gegenstände verzaubern und entzaubern, also die Dauer durchgeführter Zauber verkürzen. Viele der weltweit veröffentlichten Fan-Fictions widmen sich zudem der Erweiterung der WoW-Zauber, sodass es die Spielcharaktere mit noch mehr Magie aktiv sein oder auf ihre Gegner reagieren können.

The Legend of Zelda

Die Experten sind bei diesem Konsolen-Spiel noch immer uneins, ob es sich um ein typisches Rollenspiel oder eher ein Adventure-Spiel handelt. Fällt der Blick auf Zelda II – The Adventure of Link liegt es klar auf der Hand: The Legend of Zelda ist ein Rollenspiel, an dem so gut wie keine Rollen-Spieler:innen vorbeigekommen sind oder vorbeikommen. Mittlerweile sind zahlreiche Ableger und auch Remaster der Serie entstanden, wie etwa The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder auch aktuell The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Am besten also gleich losdüsen um die Prinzessin zu retten.

Final Fantasy

Der Komplexität, der Vielschichtigkeit und der epischen Storyline ist es zu Verdanken, dass sich das Konsolen und PC-Rollenspiel Final Fantasy bereits in der Version XV befindet. Hier lassen sich unter anderem 32 Zauber finden und erwerben. Besonders auffallend sind die extrem detailstarken Hintergrundwelten und das starke Marketing. So fanden sich bisher zwei Filme auf den Kinoleinwänden wieder. Besonders treue Community!

Auf die neue Version Final Fantasy XVI müssen die Fans leider noch warten, das Rollenspiel befindet sich derzeit noch in Entwicklung für die PS5 und wird wohl erst 2022 erscheinen, einen genaueren Releasetermin gibt es leider noch nicht.

Planescape: Torment

In der mystischen Welt eines der besten PC-Rollenspiele mit Magie aus dem Jahre 2000 können sich die Zauberkräfte wirklich sehen lassen. Vielleicht ist es die detailreiche Geschichte des Hauptcharakters, dem Namenlosen, warum sich so viele Spieler:innen weltweit so tief in das Gameplay von Planescape: Torment hinein begeben haben. Auf der Suche nach seiner Identität kann sich der Namenlose zum Beispiel des Klerikerzaubers Stufe 1-6, den Fähigkeiten des Magiers Stufe 1 bis 9 und den besonderen Zaubern pro Stufe und Grad bedienen. Je nach Stufe können die Zauber zum Beispiel kritische Wunden heilen, Blitze herbeirufen, den spirituellen Hammer auslösen, mit Toten sprechen oder Flammen suchen. Insgesamt werden hier mehr als 100 Zaubersprüche und Zauber geboten, davon 80% AD&D (Advanced Dungeons & Dragons Spielwelt) und 20% eigene Kreationen.

Fazit zu Konsolen- und PC-Rollenspielen mit Schwerpunkt Magie

Der Bann des virtuellen Zauberns und der Magie ist bis heute ungebrochen. Dabei ist es nicht nur einer, sondern unzählige Gründe, die für diesen nicht enden wollenden Erfolg sprechen. Wie verhalten sich die Story und die Handlung? Welche Zaubercharaktere sind von Anfang an dabei oder können im Laufe der Spielgeschichte freigespielt werden? Zeichnen sich die Figuren durch weit aufgefächerte Charaktere aus und wird eine reiche, detailstarke Hintergrundwelt erschaffen? Mit welcher Bewertung kann das immersive Gameplay rechnen und können Charaktere durch Spieler:innen selbst gestaltet und individuell verändert werden? Nicht zuletzt sind es die Komplexität der Magierwelten und deren Zusammenspiel innerhalb einer Geschichte und ihren Figuren und Abenteuern, die Konsolen- und PC-Spiele ebenso wie mobile Spiele mit dem Thema Zaubern und Magie so fesselnd werden lassen.