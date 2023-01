The Crew Motorfest – Ubisofts neues Action-Rennspiel erscheint 2023

Ubisoft gab heute bekannt, dass die The Crew-Franchise mit ihrem nächsten Teil in eine neue Ära eintreten wird: The Crew™ Motorfest.

Das Spiel wird 2023 für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie für Windows PC über den Ubisoft Store und Epic Games Store erhältlich sein. Spieler:innen werden auch in der Lage sein, das Spiel über ein Ubisoft+ Abonnement auf PC und Amazon Luna zu spielen.

​

Ein Behind The Wheel Entwicklervideo gibt es hier zu sehen:

https://www.youtube.com/watch?v=0mnnddEY1W4

​

​Willkommen zum Motorfest! Bei diesem einzigartigen Festival können die Spieler:innen die besten Erfahrungen machen, die die Car Culture Welt zu bieten hat. Motorfest lässt Rennsport-Träume durch eine Reihe von maßgeschneiderten Rennen, thematischen Events und anderen einzigartigen Herausforderungen wahr werden – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

​

​The Crew™ Motorfest hat sich an einem der atemberaubendsten und lebendigsten Orte der Erde niedergelassen: auf der Insel O’ahu im hawaiianischen Archipel. Dies ist der perfekte Spielplatz, auf dem Spieler:innen gemeinsam ihre Fahrzeuge ans Limit bringen können: Sie rasen durch die Straßen von Honolulu, durch die mit Asche bedeckten Vulkanhänge, manövrieren durch den üppigen Regenwald, driften auf den kurvigen Bergstraßen oder entspannen einfach am sonnigen Strand. Allein oder mit ihrer Crew können sie die ganze Insel hinter dem Steuer von Hunderten der legendärsten Fahrzeuge erkunden.

​

​Das ist erst der Anfang! Die Spieler:innen können in den kommenden Monaten weitere Details über das gesamte Motorfest-Programm erwarten.

Das Entwicklerteam von Ubisoft Ivory Tower will allen Spielern:innen ein spannendes und maßgeschneidertes Erlebnis bieten. Um dies zu erreichen, werden einige der engagiertesten Spieler ab morgen, dem 1. Februar, im Rahmen des Insider-Programms die Möglichkeit haben, sich frühzeitig hinter das Steuer zu setzen. Dieser geschlossene Test, der in verschiedene Phasen unterteilt ist, wird dem Entwicklungsteam helfen, Feedback zu sammeln, um ein optimales Spielerlebnis zum Start und darüber hinaus zu gewährleisten. Die erste Phase des Insider-Programms wird auf den PC beschränkt sein, um schnelle Iterationen zu ermöglichen. In den letzten Phasen wird dieser geschlossene Test auch für Konsolen geöffnet.

​

​Spieler:innen können sich jetzt registrieren um am Insider-Programm teilzunehmen:

www.thecrewgame.com/insiderprogram

​

​Weitere Informationen über The Crew™ Motorfest gibt es unter: thecrewgame.com