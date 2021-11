Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational 2022 angekündigt

Ubisoft gab heute bekannt, dass die sechste Auflage des Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational in Montreal, Kanada, vom 8. bis zum 20. Februar stattfinden wird.

Der Höhepunkt des Wettbewerbsjahres von Rainbow Six Siege, das Six Invitational 2022 wird 20 Teams aus den vier Hauptregionen des Rainbow Six E-Sport-Circuits versammeln, die offline in einer LAN-Umgebung gegeneinander antreten.

Das Six Invitational ist mehr als nur ein Turnier, es ist ein besonderer Moment im Jahr, wenn die ganze Siege-Familie zusammenkommt, um das neue Jahr in Rainbow Six Siege zu feiern. Durch solch ein symbolisches Event wurde die Entscheidung es ohne eine Live-Publikum stattfinden zulassen umso schwieriger gemacht. Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten ist unsere höchste Priorität und wir betrachten jedes Event auf der Basis von empirischen Daten, globaler Risikobewertung und laufender Bewertung des Verlaufs der Pandemie. Wir verfolgen die Situation und werden die Möglichkeit eines begrenzten Publikums im Januar 2022 neu bewerten, insofern die regionalen Gegebenheiten sowie Beschränkungen dies zulassen. Während wir es kaum erwarten können die Fans bei unseren Esports-Events wieder begrüßen zu dürfen, sind wir entschlossen das Six Invitational 2022 zu einem wahren Fest für die gesamte Community zu machen, dabei arbeiten wir an neuen Ideen, die wir bald mit euch teilen möchten. Rainbow Six-Esport-Team

Sechzehn Teams haben sich ihren Platz im Wettbewerb bereits durch die erzielten Punkte in den regionalen Ligen und den Six Majors während der Rainbow Six Esports Saison 2021 gesichert. Diese Punkte trugen zu ihrer Platzierung in der globalen Punktetabelle bei und bestimmten ihre Qualifikation für das Six Invitational 2022.

Team oNe Esports (Lateinamerika)

(Lateinamerika) Team BDS (Europa)

(Europa) Team Liquid (Lateinamerika)

(Lateinamerika) Ninjas in Pyjamas (Lateinamerika)

(Lateinamerika) Susquehanna Soniqs (Nordamerika)

(Nordamerika) Oxygen Esports (Nordamerika)

(Nordamerika) FaZe Clan (Lateinamerika)

(Lateinamerika) Elevate (Asien-Pazifik)

(Asien-Pazifik) Natus Vincere (Europa)

(Europa) Spacestation Gaming (Nordamerika)

(Nordamerika) Team Empire (Europa)

(Europa) DarkZero Esports (Nordamerika)

(Nordamerika) DWG KIA (Asien-Pazifik)

(Asien-Pazifik) FURIA Esports (Lateinamerika)

(Lateinamerika) SANDBOX GAMING (Asien-Pazifik)

(Asien-Pazifik) Rogue(Europa)

Vier weitere Plätze, einer pro Region, sind nun in den Open Qualifiers zu gewinnen. Jede regionale Qualifikationsrunde hat ihr eigenes Format.

Alle Details zur Qualifikation für die Six Invitational, inklusive Link zur Registration, sind hier verfügbar: http://www.rainbow6.com/SI2022qualifiers

Weitere Informationen über das Six Invitational 2022 werden in den Wochen vor der Veranstaltung bekannt gegeben.

Alles über Rainbow Six E-Sports gibt es unter unter https://rainbow6.com/esports.