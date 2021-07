Umfangreiches inhaltliches Update für Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Sniper Ghost Warrior Contracts 2, der taktische First-Person-Shooter, erhält heute eine umfangreiche inhaltliche Erweiterung mit riesigem Terrain, neuen Aufgaben und herausfordernden Zielen.

Das Update mit dem Titel “Butcher’s Banquet” ist kostenlos für alle Spieler auf PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC und ab sofort als Download für das Hauptspiel verfügbar.

“Butcher’s Banquet” spielt in einer wüstenähnlichen Gegend mit üppigen Oasen, malerischen Wasserfällen und geheimnisvollen Tempeln. Und obwohl es besonders idyllisch wirken mag, sollten sich Scharfschützen nicht täuschen – es ist sicherlich kein Urlaubsziel. Nach den jüngsten Unruhen in Kuamar – dem Schauplatz der Hauptkampagne von SGW Contracts 2 – sind neue Bedrohungen aufgetaucht, von denen Mahmoud Zarza die Gefährlichste ist – auch bekannt als “Der Schlächter”.

Die neue Erweiterung baut auf all den Elementen auf, die Spieler*innen bereits am Basisspiel geliebt haben, darunter das Scharfschießen auf über 1000 Meter Entfernung, Next-Gen-Grafik, intelligentere NPCs und die bisher tödlichste Waffenauswahl. Das herausfordernde Scharfschützen-Spiel spielt in Kuamar, einer gesetzlosen Region des Nahen Ostens, die sich entlang der libanesischen und syrischen Grenze befindet. Die Spieler*innen schlüpfen in die Rolle von Raven, einem Auftragskiller und Scharfschützen, und haben die Aufgabe, eine brutale Diktatur zu stürzen, indem sie eine Reihe von wiederholbaren Missionen erfüllen, die auf verschiedene Arten angegangen werden können. SGW Contracts 2 bietet großflächige Sandbox-Karten, eine Vielzahl von Nebenmissionen und Zielen, realistische Waffen und Gadgets sowie eine Reihe von freischaltbaren Fähigkeiten und Ausrüstungen.

Ab 24. August im stationären Handel: Elite Edition für PlayStation 5

Die Version von SGW Contracts 2 für PlayStation 5 erscheint am 24. August 2021 als “Elite Edition” im stationären Handel und wird den Titel weiter verbessern. Zusätzlich zum Hauptspiel beinhaltet die “Elite Edition” folgende DLCs: Weapon Crossbow, Sniper Rifle 550 TRV, Mad Sheriff 9 Revolver, Car K8 Assault Rifle, Zebra Skin und eine neue Karte.

Die Spieler*innen profitieren darüber hinaus von den adaptiven Dualsense-Triggern, die jeder Waffe ein eigenes Gefühl verleihen, von verbesserten SSD-Ladezeiten, optimierten Texturen und Grafiken sowie der Möglichkeit, entweder im Performance-Modus (60fps, 2K) oder im Grafik-Modus (30fps, 4k) zu spielen.

Einen ausführlichen Testbericht zu dem Titel findet in unserer Review-Sektion.