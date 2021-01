Vegetation in Videospielen inklusive Interview mit Ubisoft Environment Artist Adrien Paguet-Brunella

Die vielfältige Pflanzenwelt der Spiele

Doch die Vegetation in Videospielen dient längst nicht mehr nur als Augenschmaus, und Pflanzen bekommen eine größere Bedeutung. In The Witcher 3 konntet ihr im Zuge der Alchemie von den verschiedensten Heilkräutern profitieren und diverse Tränke herstellen. Red Dead Redemption II bietet euch neben einer der vielfältigsten und detailreichsten Vegetation, ganze 43 verschiedene Blumen und Kräuter, die ihr in der Spielwelt finden und damit euer Kompendium vervollständigen könnt. Auch in Horizon Zero Dawn bilden Pflanzen ein wichtiges Gameplay-Element, denn Wurzeln und Blumen lassen sich hier zur Trankherstellung oder Heilung benutzen. In Far Cry 5 durften weiße Blüten sogar eine wichtige Rolle in der Story einnehmen und hatten dank dem Bliss eine wortwörtlich berauschende Wirkung.

Doch die Pflanzenwelt trägt auch maßgeblich zur Atmosphäre eines Spieles bei. In Titeln wie The Last of Us oder Horizon Zero Dawn ist es beispielsweise primär der Efeu, der sich seinen Weg durch verfallene Gebäude bahnt und für postapokalyptischen Flair sorgt. Es sind die kleinen Dinge, die vielleicht im ersten Moment nicht auffallen, aber der Optik einfach den letzten Touch verleihen. Ghost of Tsushima nutzt beispielsweise gekonnt farbenfrohe Vegetations-Areale, die sich einprägen. Auch, dass der richtige Weg durch Blätter, die durch den Wind in eine Richtung getrieben werden, gewiesen wird, erzeugt ein innovatives Spielgefühl und verleiht Pflanzen eine neue Rolle. In den Open-World Spielen der letzten Jahre ist generell viel Liebe in die Gestaltung der Umgebungen, insbesondere der Pflanzenwelt, geflossen und diese Arbeit an der Vegetation in Videospielen macht sich definitiv bezahlt.

Auch in Spielen, deren Story primär in Städten angesiedelt ist, dürfen ein paar grüne oder bunte Naturflecken nicht fehlen. Ich war überrascht, als ich in Marvel’s Spider-Man beim Schwingen durch New York die zahlreichen Dachgärten, Blumentöpfe oder Blumenschmuck gesehen habe. Auch in Cyberpunk‘s Night City verstecken sich ein paar grüne Flecken, die der Seele in dieser tristen Stadt guttun. Dank der Fotomodi in Spielen lassen sich die blumigen Grüße perfekt einfangen und die Vegetation in Videospielen einmal näher betrachten.