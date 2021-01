Deep Rock Galactic erhält Update 33: New Frontiers

Missionsüberarbeitungen

Es heißt „Neues Jahr, neues Ich“ für eine Reihe von Kernmissionen in Deep Rock Galactic, mit Updates für die Modi Eliminierung, Rettung und Punkteroberung. Zwerge, die zu Eliminierungsaufgaben antreten, haben doppelte Probleme, da zwei neue Dreadnought-Varianten aus Hoxxes IV auftauchen. Die Bergleute treten gegen den Dreadnought Hiveguard und die Monsterzwillinge an: Dreadnought Arbalest und Lacerator. Bei Rettungsaufgaben kannst du jetzt mit einem kaputten M.U.L.E. interagieren, um die Positionen seiner fehlenden Beine auf deinen Geländescanner herunterzuladen und so die Zielortung zu vereinfachen. Durch die Verfeinerung der Technologie aus Update 32 sind Bergleute nun in der Lage, Brennstoffzellen über ein einfaches Brennstoffleitungssystem an Abwurfkapseln anzuschließen. Für die Punkteroberungsmissionen führt Update 33 schließlich ein brandneues Modell der Minenkopf-Maschine ein, das zu den anderen glänzenden neuen Technologien aus Update 32 passt.