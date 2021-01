Persona 5 Strikers All-Out-Action-Trailer

Über Persona 5 Strikers

Die Phantomdiebe suchen auf einem Road-Trip nach Erholung und Entspannung, bis ein skrupelloser Kriminalbeamter aus Kyoto sie in eine Untersuchung einspannt. Die beschäftigt sich mit einer Reihe an merkwürdigen Fällen, die verteilt über Japan auftreten. Er droht damit, Joker zu verhaften, sollten sie ihm nicht helfen. Während sie immer tiefer in die Mysterien eintauchen, entdecken sie einen weiteren Realm, in dem unschuldige Menschen verhaftet werden. Dort werden sie dazu gezwungen, die größten Begierden ihrer Herzen preiszugeben. In typischer Phantomdiebe-Manier nutzen sie alles, das ihnen zur Verfügung steht, um die Gefangenen und ihre Herzen zu befreien. Der Kampf gegen die Verderbnis wird explosiver denn je!