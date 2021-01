Eine Zeitreise ins Alte Ägypten – diese Spiele machen es möglich!

Die Epoche des Alten Ägypten beeindruckt nicht nur HistorikerInnen und ArchäologIinnen, sondern auch Gamer weltweit. Die fantastische Welt, die geheimnisvollen Mythen und die altägyptische Kunst bieten einen umfassenden Hintergrund für das Fundament vieler erfolgreicher Computerspiele. Ein durchdachter Plot, authentische Grafiken und weitere thematische Features helfen dabei, sich in die damalige Zeit hineinzuversetzen. Spielspaß und Spannung sind da garantiert!

Mächtige Pharaos, nervenaufreibende Flüche, großartige Bauwerke oder wertvolle Gegenstände aus dem Alten Ägypten – es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Games, die diese Features beinhalten. Hier stellen wir eine kurze Auswahl an den besten Spielen zum Thema Altes Ägypten vor.

Book of Dead

Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Slot, also einen Spielautomaten. Book of Dead vom Entwickler Play ‘n’ Go zählt dabei zu den populärsten Online-Slots der Welt, angelehnt an das ebenso beliebte Slot Book of Ra. Edel gestaltete Symbole wie Mumien, Pharaonen oder kostbare Bücher machen das Spiel zu etwas Besonderem. Optisch also ein absoluter Hingucker. Aber auch die leichte Bedienbarkeit des Spiels und die vielversprechenden Bonusrunden tragen wesentlich zu seiner Beliebtheit bei.

Assassin’s Creed Origins

Seit dem Jahr 2007 gibt es die Action-Rollenspielserie Assassin’s Creed von Ubisoft. Immer an anderen Schauplätzen angesiedelt ist die Spielfigur als Mitglied der Bruderschaft der Assassinen in den Open-World-Titel auf der Jagd nach Action. Spektakulär in Szene gesetzt wird dabei von den Entwicklern jedes Mal die Spielewelt, die sehr umfangreich ist und auch historisch akkurat umgesetzt wird. In Assassin’s Creed Origins sind wir als Bayek, der letzte Medjai im alten Ägypten unterwegs um zahlreiche Kämpfe und Abenteuer zu bestehen. Einer, wie wir finden, der besten Teile der Serie, den es für Konsole und PC gibt.

Zu Origins findet ihr einen ausführlichen Testbericht auf unserem Portal unter diesem Link.

Sphinx und die verfluchte Mumie

Dieses Action-Adventure-Game kam zunächst 2003 auf den Markt, ist aber nach wie vor ein Kassenschlager und auf neueren Konsolen wie zum Beispiel der Nintendo Switch erhältlich. Entwickelt wurde das Spiel ursprünglich von Eurocom. Im Jahre 2017 kam Sphinx and the Cursed Mummy remastered durch das österreichische Unternehmen THQ Nordic heraus. Der Spieler bzw. die Spielerin bewegt sich als Sphinx, einem Halbgott und Krieger, durch ein fiktives Ägypten, muss dabei Feinde besiegen und mithilfe von Logik und Kreativität verschiedene Rätsel lösen.

Builders of Egypt

Auf dieses Spiel warten Fans des Spiels “Pharao” schon sehnlichst. Dabei handelt es sich um ein Aufbaustrategiespiel, das von Strategy Labs entwickelt wurde. Man hegt hier große Erwartungen an den Spielspaß und erhofft sich einen ähnlichen Erfolg wie mit dem Vorgängerspiel. In diesem Wirtschaftsstrategiespiel taucht man in das Alte Ägypten rund um das Niltal ein. Hier gilt es, Städte zu bauen und die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner zu befriedigen. Das Besondere am Niltal ist: Wasser und Nahrung sind durch den fruchtbaren Boden einfach zu bekommen, jedoch hat man auch mit Überschwemmungen zu kämpfen. Aber nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Götter und Pharaonen müssen besänftigt werden. Es ist insbesondere die detailreiche Grafik, die einem bereits bei der Demoversion positiv ins Auge fällt.