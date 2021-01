Ubisoft Graduate Program – Bewerbungsphase startet

Was bietet das Programm?

Das Ubisoft Graduate Program umfasst drei fachliche Schwerpunkte:

„UX Design“,

„Programming“ und

„Project Management“.

Es richtet sich an Bachelor- oder Master-Absolventinnen und Absolventen verschiedener Fachbereiche und ist als ein 2-Jahres-Programm aufgebaut.

Die Absolventinnen und Absolventen bewerben sich auf eine Stelle in ihrem präferierten Heim-Studio (z.B. Ubisoft Berlin oder Ubisoft Düsseldorf), wo sie das erste Jahr verbringen. Nach Absprache mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern können diese im zweiten Jahr in ein anderes Ubisoft-Studio (im nicht deutschsprachigen Ausland) wechseln, und so die Arbeit an einem internationalen Standort kennenlernen. Während des Programms werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Ubisoft-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern aus den jeweiligen Bereichen unterstützt und gefördert. Die direkte Einbindung in aktuelle Entwicklungsprojekte gehört zum Kern des Programms, ebenso wie ein maßgeschneiderte Trainings- und Austausch-Programm.

Bereits in den letzten beiden Jahren wurde eine Vielzahl von Talenten in das Programm aufgenommen und gefördert, darunter auch mehrere Personen in den deutschen Studios, die an Projekten wie Far Cry 6 (Ubisoft Berlin) und Die Siedler (Ubisoft Düsseldorf) mitwirken konnten.