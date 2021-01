Bowser’s Fury und Nintendo Switch Mario-Edition

Globale Team-Herausforderung für Super Mario Bros. 35

Auch abseits der neuen Details zu Super Mario 3D World + Bowser’s Fury gibt es spannende Neuigkeiten für alle Nintendo Switch Online-Nutzer: In Super Mario Bros. 35 findet mit der neuen globalen Team-Herausforderung eine neue Art des Wettkampfs statt. Hier treten die Teilnehmer aus aller Welt an, um gemeinsam ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Im ersten Wettbewerb gilt es, innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums insgesamt 3,5 Millionen Bowser zu besiegen. Die Spieler können sich dem Bösewicht nicht nur wie gehabt im regulären 35-Spieler-Kampf stellen, sondern begegnen ihm auch im Spezialkampf während des Events. Wird das Ziel erreicht, erhalten alle Teilnehmer, die Bowser mindestens einmal besiegt haben, 350 Platinpunkte. Diese können dann auf My Nintendo genutzt und für verschiedene Belohnungen eingelöst werden. Die erste globale Team-Herausforderung beginnt am 19. Januar um 08:00 Uhr und endet am 26. Januar um 07:59 Uhr. Im Februar und März werden zwei weitere globale Team-Herausforderungen folgen. Informationen zu diesen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.