Erster Gameplay-Trailer zum Vampir-Game V-Rising

Das unabhängige Entwicklerstudio Stunlock Studios aus Schweden lädt Spieler in ihrem Action-Rollenspiel V Rising dazu ein der nächste Dracula zu werden um ein blutrünstiges Reich zu regieren. Ein erster Gamplatrailer zeigt schon mal erste Spielszenen.

Um als Vampir zu überleben, musst du in nahegelegenen Siedlungen nach Blut jagen, dich vor der sengenden Sonne verstecken und es vermeiden, in Knoblauchfelder zu steigen. Baue dein Schloss und lade blutrünstige Freunde ein, mitzumachen, während du eine gotische Open-World erkundest, Dörfer plünderst, Banditen überfällts und in die Gebiete übernatürlicher Bestien eindringst.

Greife die Burgen anderer Spieler an oder verhalte dich diplomatisch in einem Spiel um Blut, Macht und Verrat. Entwickle deinen eigenen vampirischen Spielstil und nimm an Echtzeit-PvE- und PvP-Kämpfen teil. Kämpfe dich in der Nahrungskette nach oben und beanspruche deinen Platz als Spitzenräuber eines dunklen Fantasy-Reichs.

Schärfe deine Zähne und mach dich bereit, die kommende Nacht zu regieren, da V Rising Ende 2021 in die Beta einsteigen will.

Wenn jetzt jemand sozusagen Blut geleckt hat und sich für den Titel interessiert, könnt ihr euch schon für einen Newsletter und die Beta anmelden unter: https://playvrising.com/signup