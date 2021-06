Precision Platformers – Sechs sauschwere Jump’n’Run Neuerscheinungen

Jump’n’Run – kurz erklärt

Was versteht man eigentlich unter einem klassischen 2D Jump’n’Run? Bei einem (im Regelfall horizontal scrollenden) Jump’n’Run muss der Spieler seine Spielfigur über Plattformen manövrieren um das Levelende zu erreichen, während er auf dem Weg Feinde bekämpft, Gegenstände einsammelt und Hindernissen ausweicht. Der Spieler steuert die Sprünge, um zu vermeiden, dass seine Spielfigur in den Tod stürzt oder Lebensenergie kostende Hindernisse/Gegner berührt. Neben dem einfachen Herumhüpfen können auch weitere akrobatische Manöver in das Gameplay einfließen, wie physikalisch korrekte Doppelsprünge, Klettern, Dashen, die in der Realität leicht nachzuahmenden Walljumps, das Bekämpfen von Gegnern oder das Schwingen an Seilen. Bei allen diesen Manövern ist vor allem eines wichtig – das korrekte Timing. Das typische Gameplay neigt also dazu, sehr dynamisch zu sein und die die Geschicklichkeit und Reflexe des Spielers zu fordern.

Die Bezeichnung „Jump’n’Run“ besteht zwar aus englischen Wörtern (Springen und Laufen), allerdings handelt es sich dabei lustigerweise um ein Wort, das sich nur im deutschen Sprachgebrauch als Genrebezeichnung etabliert hat. Im Englischen bezeichnet man Jump’n’Run Spiele nämlich schlicht als “platform games” oder “platformer”. Auch auf Deutsch kann man anstzelle von Jump’n’Run die Bezeichnung “Plattformspiel” verwenden. Nachdem Donkey Kong von Nintendo im Jahr 1981 in der Spielhalle als erstes populäres Spiel das Springen salonfähig gemacht hat, wurden die noch heute geltende Formel für ein erfolgreiches Jump’n’Run im Jahr 1985 wiederum von Nintendo (diesmal am NES) mit Super Mario Bros. perfektioniert. Es brachte uns die seitwärts scrollenden Leveln, Gegner denen man auf den Kopf springen kann, Bosskämpfe, geheime Wege, und Power-Ups. Von da an waren Jump’n’Run Spiele auf den Konsolen und Heimcomputern nicht mehr wegzudenken. Mario, Sonic, Mega Man oder Wonderboy waren in allen Kinderzimmern vertreten. Am PC hat es dann noch ganze fünf weitere Jahre gedauert, bis 1990 mit Commander Keen von id Software (die kurz darauf mit Wolfenstein und Doom das Genre der 3D Shooter erfanden und damit reich wurden) das erste gute seitwärts scrollende Jump’n’Run erschienen ist. PCs standen eben nicht immer an der Spitze der Technik. Mit dem Ende der 16-bit Konsolen kam dann Mitte der 90er Jahre allerdings der Niedergang des Genres – am PC waren Shooter und Echtzeitstrategie angesagt, auf der Playstation musste alles in 3D sein. Gute 2D Jump’n’Runs wurden Mangelware, und die Transformation zu 3D Jump’n’Run Spielen war (trotz einiger guter Vertreter wie Super Mario Galaxy) nur mäßig erfolgreich.

Erst rund 15 Jahre später kamen wieder mehr 2D Jump’n’Runs auf den Markt – und zwar mit dem Erscheinen der digitalen Vertriebswege und des Niederganges vieler mittelgroßer Publisher. In der aufblühenden Indie-Szene fanden Titeln wie Braid, Limbo oder Super Meat Boy ihren Weg auf unsere Festplatten. In den folgenden Jahren kamen immer wieder großartige Genrevertreter auf den Markt, auch durchaus große Produktionen wie das von einem Österreicher entworfene Ori and the Will of the Wisps, das fantastische Metroidvania Hollow Knight, oder das über Jahre hinweg bis zur Perfektion verfeinerte Shovel Knight. Jetzt, in der zweiten Hälfte des Jahres 2021, ist das Genre der 2D Jump’n’Runs wieder dort, wo es schon lange nicht mehr war – als eines der mit den meisten Neuerscheinungen und Ankündigungen versorgte Spielgenre am PC.