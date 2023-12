Editor’s Choice – Die besten Games 2023

Platz 3 - The Pale Beyond

Der dritte Platz geht an The Pale Beyond von Bellular Studios, als Vertreter der kleineren Indie Games. Im Vordergrund ist The Pale Beyond eine Mischung aus Visual Novel und Überlebens Sim, ähnlich dem bekannten Ash of Gods, ohne die taktischen Kämpfe. Während man die diverse Crew einer fehlgeschlagenen Nordpol Expedition am Leben und am Besten auch noch in zufriedener Stimmung hält, muss man auch noch die Hintergründe des Desasters aufdecken. Durchwegs unterhaltsames Abenteuer.