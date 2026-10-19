Cinder City zeigt Taktik, Koop und Bosskämpfe im neuen Entwicklervideo

Ein neues Entwicklervideo zu Cinder City erklärt taktische Ausrüstung, Koop-Einsätze und die Bosskämpfe der offenen Welt.

NC hat einen Blick hinter die Kulissen von Cinder City veröffentlicht. Der cineastische Open-World-Shooter spielt in einem dystopischen Seoul der nahen Zukunft und begleitet Seven bei Einsätzen gegen die Gefahren der Stadt.

Im Mittelpunkt des Videos steht das Zusammenspiel moderner Schusswaffen mit Waffen aus dem 23. Jahrhundert. Jede Figur verfügt über „Tactical Gear“, das etwa Spezialschilde, Unterstützungsdrohnen, Schusswaffen oder platzierbare Fallen umfasst. Abklingzeiten und Ressourcen müssen dabei aufeinander abgestimmt werden, bevor eine Fähigkeit erneut zur Verfügung steht.

Für die Erkundung stehen Motorräder, Autos, Hubschrauber und Power Loader bereit. Die Fahrzeuge erfüllen unterschiedliche Aufgaben: Hubschrauber sichern den Luftraum, während Power Loader zusätzliche Feuerkraft in die Kämpfe bringen. Dynamische Ereignisse können auch ohne feste Gruppe unterstützt werden, wenn andere Cinderknights in der offenen Welt Hilfe benötigen.

Darüber hinaus sind instanzierte Dungeons für bis zu vier Personen und Koop-Raids mit Weltbossen vorgesehen. Das Video zeigt damit, wie Cinder City Erkundung, taktische Entscheidungen und gemeinsame Einsätze verbinden will. Einen direkten Einblick in die Systeme gibt der neue Entwicklerbeitrag.