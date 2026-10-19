STRANGER THAN HEAVEN zeigt Kokura im neuen Story-Trailer

Der neue Story-Trailer zu STRANGER THAN HEAVEN führt in Akt 1 nach Kokura und zeigt Makoto Daitos erste Schritte in Japan.

SEGA und RGG Studio haben einen neuen Trailer zu ihrem Action-Adventure STRANGER THAN HEAVEN veröffentlicht. Der „Story-Trailer zu Akt 1: Kokura“ stellt den Protagonisten Makoto Daito in einer frühen Phase seines Lebens vor und gibt einen weiteren Einblick in die Geschichte des Spiels.

Daito wird nach den Verfolgungen, denen er in Amerika ausgesetzt war, zum blinden Passagier auf dem „Geisterschiff“ des Kaufmanns Orpheus. Auf der Reise nach Japan trifft er Yu Shinjo, der sich ebenfalls heimlich an Bord befindet und später zu seinem besten Freund wird.

In Kokura begegnen die beiden der harten Realität der Stadt. Der Trailer zeigt, wie sich Daitos Wege mit anderen Menschen kreuzen, welche Umstände ihn zum Veranstalter machen und wie er sich eine Existenz in Japan aufbaut. Weitere Videos sollen künftig die Lebensabschnitte des Protagonisten in anderen Städten beleuchten.