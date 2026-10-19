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LEGO Harry Potter Collection ab sofort für Nintendo Switch 2 erhältlich

von Hannes Linsbauer0

Die LEGO Harry Potter Collection bündelt beide Spiele und alle bisher veröffentlichten DLCs ab sofort auf Nintendo Switch 2.

Warner Bros. Games, TT Games und die LEGO Group haben die LEGO Harry Potter Collection für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Die Sammlung enthält LEGO Harry Potter: Die Jahre 1–4 und LEGO Harry Potter: Die Jahre 5–7 sowie die zuvor erschienenen Zusatzinhalte. Der Preis beträgt 49,99 Euro.

Die beiden Abenteuer führen durch alle acht Harry-Potter-Filme. Spielerinnen und Spieler erkunden Hogwarts, wirken Zauber, brauen Tränke und suchen nach Geheimnissen, bevor sie sich Voldemort im finalen Kampf stellen. Die DLC-Pakete ergänzen unter anderem zusätzliche Figuren und Zaubersprüche aus der Wizarding World.

Die Umsetzung für Nintendo Switch 2 stammt von Double Eleven und Cast Iron Games. Entwickelt wurden die Originalspiele von TT Games, Warner Bros. Games übernimmt die Veröffentlichung. Die Collection ist digital und als physische Ausgabe erhältlich. Bei der physischen Version liegen beide Spiele als Software-Key-Card bei.

Die offizielle Warner-Bros.-Games-Website bietet weitere Informationen zur Sammlung. Einen Eindruck von der Switch-2-Version vermittelt der Veröffentlichungstrailer.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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